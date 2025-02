Der Sakrophag um den Reaktor in Tschernobyl. bild: screenshot x

Russische Kamikaze-Drohne schlägt in Tschernobyl-Reaktor ein

Die russische Armee hat in der Nacht zum Freitag das Atomkraftwerk in Tschernobyl mit einer Kamikaze-Drohne angegriffen. Nach Angaben von Ukraine-Präsident Selenskyj hatte die Drohne einen Kopf mit hochexplosivem Sprengstoff, der um ca. 1.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in den Reaktor 4 einschlug.

Der betroffene Reaktor ist derjenige, der beim Atomunglück 1986 havarierte. Mehreren Berichten zufolge durchstiess die Drohne die nach dem Unglück errichtete Schutzhülle des Reaktors, den sogenannten Sarkophag. Das ausgebrochene Feuer konnte bereits gelöscht werden, wie Selenskyj auf X ausführte.

Auch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) berichtete von einer Explosion bei einem Sarkophag des ehemaligen Kernkraftwerks Tschernobyl. Die Strahlungswerte innerhalb und ausserhalb der Anlage seien normal und stabil. Die IAEA beobachte die Situation weiterhin.

«Terroristische Bedrohung»

Selenski bezeichnete den Angriff auf das AKW als «terroristische Bedrohung für die ganze Welt». Die andauernden Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur würden demnach zeigen, dass sich Putin «definitiv nicht auf Verhandlungen» vorbereite, sondern «die Welt weiterhin täusche». Am Tag zuvor hatte sich der russische Präsident mit Donald Trump telefonisch über mögliche Friedensverhandlungen ausgetauscht.

Die Ukraine meldete weitere russische Drohnenangriffe in der Nacht. Von rund 130 Drohnen seien mehr als die Hälfte abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Laut dem Gouverneur der Region Odessa gibt es Schäden an der Hafeninfrastruktur. (pre)