Die DB streikt – SBB Deutschland springen im Pendlerverkehr von und nach Basel ein

SBB Deutschland bieten aufgrund des Streiks der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer bis kommenden Montag täglich acht Züge zwischen Freiburg i. Br. und Basel Badischer Bahnhof an. Damit soll der Pendlerverkehr über die Grenze zur Schweiz aufrecht erhalten werden.

Dürre und milder Winter in Afghanistan – Behörden besorgt

Wegen des milden Winters und der Dürre in Afghanistan zeigen sich Behörden und Hilfsorganisationen in dem Land besorgt. Bisher sei der Winter ungewöhnlich warm und trocken, schrieb das UN-Nothilfebüro OCHA am Dienstag auf der Online-Plattform X.