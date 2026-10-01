Ausschreitungen bei Schülerprotesten in Saint-Denis: Die Proteste breiten sich weiter durch das Land aus. Bild: keystone

Frankreich-Proteste: Schulleiter in Marseille wohl mit Benzin übergossen

Die Schülerproteste in Frankreich halten weiter an. In einem Lycée in Marseille soll es zu Angriffen auf das Schulpersonal gekommen sein.

Konstantin Hitscher / t-online

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In Frankreich schaukeln sich die Schülerproteste immer weiter hoch: Wie die Region Provence Alpes Cote d'Azur laut französischen Medien mitteilte, wurden in einer Schule in Marseille der Schulleiter, der stellvertretende Schulleiter, der Generalsekretär und ein weiterer Teamleiter am Donnerstagmorgen attackiert. Die Demonstrierenden sollen die vier mit Benzin übergossen haben.

Seit Tagen protestieren in Frankreich Schüler für mehr Mittel und Personal – genereller geht es aber auch um allgemeine Ungleichheiten im französischen Bildungssystem. Der Besuch bestimmter Schulen, der sogenannten Écoles Nationales, ist noch immer für die spätere Karriere wichtig – der Zugang zu ihnen, so der Vorwurf, bleibt aber vielen Kindern verwehrt. Jean-Luc Mélenchon von der Partei La France Insoumise spricht sogar von rassistischen Untertönen im System.

Die Attacke in Marseille ereignete sich am Lycée Victor Hugo. Laut Mitteilung der Region kam es zu dem Angriff im Inneren der Schule – die Mitarbeiter seien vor den Demonstrierenden in das Gebäude geflüchtet. Die Regionsregierung spricht von «inakzeptablem Vorgehen» und fordert eine Bestrafung der Täter mit verpflichtender gemeinnütziger Arbeit.

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In Marseille sind laut französischen Medien im Kontext der Proteste 45 Brände gemeldet worden. In der ganzen Stadt habe der öffentliche Nahverkehr am Donnerstag stillgestanden.

Die Proteste haben sich von Paris aus ausgebreitet. Der Grossteil von ihnen verläuft friedlich. Am Donnerstag weiteten sich die Proteste auch auf die Universitäten in Frankreich aus. Der Gewerkschaft Union Étudiante zufolge gab es auf rund 30 Campussen Blockaden.

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