Achterbahn entgleist: Ein Toter und 14 Verletzte in schwedischem Freizeitpark

Die Polizei teilte am Nachmittag mit, sieben verletzte Kinder und Erwachsene würden wegen des Vorfalls in Kliniken behandelt. Zu dem Todesopfer machte die Behörde zunächst keine Angaben. Nach Informationen von SVT wurden insgesamt 14 Menschen verletzt.

Beim Absturz eines Achterbahnwagens aus mehreren Metern Höhe in einem schwedischen Vergnügungspark ist nach Angaben der Betreiber ein Mensch ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, sagte eine Sprecherin des bekannten Parks «Gröna Lund» in der Hauptstadt Stockholm am Sonntag der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Der Sender SVT berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte, ein Wagen sei entgleist und stecken geblieben. Daraufhin seien Menschen herausgefallen. Andere seien eingeklemmt gewesen und hätten aus der Höhe gerettet werden müssen.

Uber will in der Schweiz in ländliche Gegenden expandieren – das sind die Sonntagsnews

Neue Pauschalen im Gesundheitswesen, ein Ultimatum gegen giftige Stoffe und ausländischer Druck zur Bekämpfung der Mafia: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Der Krankenkassenverband Santésuisse und der Spitalverband H+ wollen die Pauschalen in Arztpraxen senken. Sie werden am Montag bei der zuständigen Organisation ein entsprechendes Tarifwerk einreichen, wie «SonntagsBlick» schrieb. Es handle sich um eine Kompromisslösung, die allen Tarifpartnern gerecht werde, sagte Santésuisse-Direktorin Verena Nold. Am meisten komme der Vorschlag frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzte entgegen: Noch fünf Prozent der Patientenkontakte sollen mit einer Pauschale vergütet werden. In früheren Vorschlägen waren es doppelt so viele. Der Krankenkassenverband Curafutura und die Ärztegesellschaft FMH wollten sich nicht vorab zum Vorschlag äussern.