Silvio Berlusconi

Wiedermal ein Sieg für Silvio Berlusconi – diesmal gegen seine Ex-Frau



Wiedermal ein Sieg für den Cavaliere – diesmal gegen seine Ex-Frau

Bild: AP

Veronica Lario, geschiedene Ehefrau von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi, ist im Rechtsstreit für ihre Alimente in Millionenhöhe unterlegen.

Das Oberste Gericht in Rom lehnte ihren Einspruch gegen ein im November 2017 gefälltes Urteil eines Berufungsgerichts in Mailand ab. In diesem wurde sie dazu verpflichtet, ihrem Ex-Mann rund 45 Millionen Euro zurückzuerstatten.

Die Ex-Schauspielerin habe kein Recht auf die Unterhaltszahlung von 1.4 Millionen Euro monatlich, die ihr anfangs von einem Gericht zugesprochen worden war, und soll den Betrag, den sie seit der Trennung von dem Ex-Premier erhalten hat, zurückzahlen, hatte das Berufungsgericht in Mailand geurteilt.

Dieses Urteil wurde jetzt vom Obersten Gericht in Rom bestätigt. Schon während der Ehe sei Berlusconi seinen finanziellen Pflichten gegenüber seiner Frau nachgekommen, indem er ihr einen Immobilienbesitz von riesigem Wert überlassen habe, machten die Anwälte des Medienzaren geltend.

Finanzielle Bedürftigkeit nicht gegeben

Die Anwälte bezogen sich auf ein im Mai 2017 gefälltes richtungsweisendes Urteil des Obersten Gerichts in Rom. Demnach wird für die Festlegung der Unterhaltszahlung von nun an einzig die finanzielle Bedürftigkeit des Ex-Partners berücksichtigt. Wer also finanzielle Unterstützung vom geschiedenen Gatten verlangt, muss nachweisen, nicht über ein ausreichendes Einkommen zu verfügen und sich das Geld auch nicht selbst verdienen zu können.

Der 82-jährige Berlusconi, viermaliger Premier in Italien und Chef der rechtskonservativen Oppositionspartei Forza Italia, hatte angeführt, dass seine Ex-Frau, die liquide Mittel in Höhe von 16 Millionen Euro, eine Immobiliengesellschaft und Juwelen besitze, selbst über ausreichende Mittel für ihren Unterhalt verfüge. Das Mailänder Gericht gab ihm Recht.

Berlusconi streicht seine Models von der Gehaltsliste

Das Paar lebt seit 2009 getrennt und ist seit 2014 geschieden. Bei der Trennung waren der 63-jährigen Lario von einem Gericht 3.5 Millionen Euro Unterhalt pro Monat zugesprochen worden. Nach der Scheidung wurde dieser Betrag jedoch reduziert, lag aber immer noch bei stolzen 1.4 Millionen Euro monatlich. Die Ex-Schauspielerin war 20 Jahre lang mit Berlusconi verheiratet und hat mit ihm drei erwachsene Kinder. Berlusconi lebt derzeit mit der 34-jährigen Francesca Pascale zusammen. (sda/apa)

