Lamine Yamal gemeinsam mit seinem Vater nach dem EM-Sieg im Sommer. Bild: Getty Images Europe

Vater von Fussballer und EM-Held Lamine Yamal auf Parkplatz niedergestochen

Bei der Fussball-Europameisterschaft machte der erst 17-jährige spanische Stürmer Lamine Yamal Furore. Nun soll sein Vater in der Nähe von Barcelona niedergestochen worden sein.

Erschütternde Nachrichten um Fussball-Europameister Lamine Yamal: Der Vater des Supertalents soll am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der spanischen Stadt Mataro niedergestochen worden sein. Das berichteten mehrere spanische Medien. Der Zustand von Mounir Nasraoui, der nach der Tat in das Krankenhaus Can Ruti in Badalona gebracht wurde, soll ernst sein. Er habe mehrfache Stichwunden erlitten und befinde sich in einem stabilen Zustand. Es sei zu Festnahmen gekommen.

Warum es zu dem Vorfall gekommen ist, war zunächst noch unklar, die Polizei hat aber wohl bereits Zeugen des Vorfalls ausfindig gemacht. Yamal soll eigentlich am Samstag mit dem FC Barcelona und dem deutschen Ex-Bundestrainer Hansi Flick in die neue Saison starten. Ob der 17-Jährige gegen den FC Valencia tatsächlich im Kader stehen wird, ist noch offen.

Spanien hatte bei der EM in Deutschland den Titel geholt. Im Finale gegen England legte Yamal den Führungstreffer auf. Er wurde auch als bester junger Spieler des Turniers ausgezeichnet – einen Tag nach seinem 17. Geburtstag. (sid/dpa) (aargauerzeitung.ch)