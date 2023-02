Spanischer Regisseur Carlos Saura im Alter von 91 Jahren gestorben

Der spanische Regisseur Carlos Saura ist im Alter von 91 Jahren in Madrid gestorben. Das teilte die spanische Filmakademie am Freitag auf Twitter mit. Saura galt als einer der wichtigsten und erfolgreichsten spanischen Regisseure der vergangenen Jahrzehnte. Vor allem mit seinem Film «Carmen» (1983) wurde er auch in Deutschland einem breiteren Publikum bekannt.

Carlos Saura Bild: keystone

Saura, der auch fotografierte, malte und Romane schrieb, war bis zuletzt aktiv und sollte am Samstag einen Goya-Ehrenpreis der Filmakademie erhalten. Er starb am Freitag im Kreise seiner Angehörigen, wie die Filmakademie weiter mitteilte. Erst am 4. Januar war er 91 Jahre alt geworden.

Seit den Anfängen im Jahr 1955 drehte Saura mehr als 50 Spielfilme und unzählige Kurzstreifen. Musik- und Tanzfilme waren die grossen Leidenschaften des in Huesca unweit der Pyrenäen geborenen Künstlers. (sda/dpa)