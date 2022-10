Pablo Mari (links) im Trikot von Monza. Bild: keystone

Mann sticht in Italien auf fünf Menschen ein – ein Toter, Fussballprofi Mari verletzt

In der Mailänder Gemeinde Assago hat ein Mann in einem Einkaufszentrum mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Ein 30-jähriger Angestellter eines Ladens erlag seinen schweren Verletzungen, wie der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, am Donnerstagabend bei Facebook schrieb. Mindestens vier weitere wurden verletzt.

Unter den schwerverletzten Opfern befindet sich gemäss italienischen Medienberichten auch Fussballprofi Pablo Mari, der bei Monza unter Vertrag steht. Der 29-Jährige liegt derzeit im Spital Niguarda und wird dort intensiv behandelt. Der Vorstandsvorsitzende von Monza Adriano Galliani sagte gegenüber dem TV-Sender Rai, Mari habe eine tiefe Wunde an der Schulter, sei aber bei Bewusstsein. Zudem habe er keine Verletzungen an lebenswichtigen Organen erlitten.

Der Spanier wechselte vor dieser Saison von Arsenal zu Monza, das nur unweit von Assago liegt. Der mutmassliche Täter, ein 46-jähriger Mann, wurde festgenommen. Die Hintergründe sind derzeit unklar, ein terroristisches Motiv wird ausgeschlossen. Medienberichten zufolge soll der Täter psychische Probleme haben. (dab)