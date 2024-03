Nach Angriff auf Indigene: Kolumbien kündigt Waffenruhe mit der Farc auf

«Der Estado Mayor Central in Cauca gab von Anfang an nicht zu erkennen, dass er an einem ernsthaften Friedensprozess interessiert ist. Er glaubte zu Unrecht, dass die Verhandlungen dazu dienten, sich selbst militärisch zu stärken.»

Nach einem Angriff mutmasslicher Rebellen auf Indigene im Südwesten von Kolumbien hat die Regierung des südamerikanischen Landes den Waffenstillstand mit einer Splittergruppe der ehemaligen Guerillaorganisation Farc aufgekündigt. Ab Mittwoch werden Streitkräfte und Polizei ihre Einsätze gegen die Farc-Dissidentengruppe Estado Mayor Central in den Departements Nariño, Cauca und Valle del Cauca wieder aufnehmen, wie es in einem am Sonntag veröffentlichten Dekret hiess.

SBB-Chef Ducrot stellt Zugshalte an kleineren Bahnhöfen in Frage

Trump bezeichnet Präsidentschaftswahl als «wichtigstes Datum» in der Geschichte der USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die bevorstehende Präsidentschaftswahl am 5. November als das «wichtigste Datum» in der Geschichte der USA bezeichnet. «Das Datum – denken Sie daran, der 5. November – wird, glaube ich, das wichtigste Datum in der Geschichte unseres Landes sein», sagte der 77-Jährige am Samstag (Ortszeit) bei einer Kundgebung im Bundesstaat Ohio.