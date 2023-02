Warnung vor Schneesturm in Istanbul – Fahrten mit Roller verboten

Der Istanbuler Gouverneur hat wegen eines herannahenden Schneesturms Fahrten mit Rollern oder Motorrädern bis auf Weiteres verboten. Sie dürften vorerst nicht im Strassenverkehr unterwegs sein, teilte der Gouverneur der türkischen Metropole, Ali Yerlikaya, am Sonntag auf Twitter mit.

In Istanbul dürfte es bald stürmisch werden. Bild: Shutterstock

Der Airport Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite der Stadt teilte mit, der Flugverkehr werde aufgrund der Wetterbedingungen ab dem frühen Abend um 20 Prozent reduziert. Auch am Montag und Dienstag seien weniger Flüge geplant als üblich. Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines hatte Reisende schon zuvor aufgefordert, Flugdaten wegen möglicher Streichungen zu kontrollieren.

Die Meteorologische Generaldirektion warnte ab Sonntagabend vor starkem Schneefall, Regen, Sturm und Vereisungen in Istanbul. Auch für andere Regionen des Landes veröffentlichte die Behörde eine Wetterwarnung. So sei in Anatolien und im Osten des Landes mit starkem Schneefall zu rechnen. Die Menschen am Schwarzen Meer müssten sich auf starken Regen und teilweise Schneefall sowie auf Sturm einstellen. Für die westliche Ägäis gab die Behörde ebenfalls eine Sturmwarnung heraus. Winde könnten eine Geschwindigkeit von bis zu 75 Stundenkilometern erreichen, hiess es.

Im vergangenen Jahr hatte starker Schneefall zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr am internationalen Istanbul Airport geführt. (saw/sda/dpa)