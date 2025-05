Céline Dion kann nicht am ESC in Basel teilnehmen. Bild: keystone

ESC

Verwirrung um möglichen ESC-Auftritt von Céline Dion – «stehen weiterhin im Austausch»

Es ist ein Traum vieler Schweizer (und internationaler) ESC-Anhänger- und Anhängerinnen: ein Gastauftritt von Céline Dion beim Event in Basel. Die Kanadierin ist eine absolute ESC-Ikone, sie gewann 1988 den Wettbewerb für die Schweiz. Es war das letzte Mal bis zu Nemos Triumph 2024 in Malmö.

Doch nun kursierte in Schweizer Medien die Meldung, dass Dion nicht auftreten werde. Auch watson berichtete darüber.

Hintergrund dieser Meldung war ein Videoeinspieler mit Dion, der am Montagabend an der «Evening Preview Show» gezeigt wurde. Dort sagte die Sängerin: «Ich kann heute Abend nicht mit euch sein.»

Dies ist aber keine definitive Absage, wie der ESC-Mediensprecher Adrian Erni gegenüber dem «Blick» mitteilte. Ein Auftritt Dions während des Finales am Samstag ist nach wie vor möglich. Erni sagt: «Am Montag fanden in Basel die ersten Rehearsal-Shows statt. Bezüglich Céline gibt es aktuell keine Veränderung – wir stehen weiterhin mit ihr in engem Austausch.»

Die Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer sehr seltenen, chronischen neurologischen Erkrankung, die zu Muskelsteifheit und unkontrollierbaren Krämpfen führt. Dion hat in jüngerer Vergangenheit teils enorm unter der Krankheit gelitten.

(cma/con)

(con)