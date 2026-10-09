Thailand kämpft derzeit mit Überschwemmungen. Besonders hoch war der Wasserstand in den Strassen nach den intensiven Regenfällen Ende September. Bild: www.imago-images.de

Leben im Grüsel-Wasser: Jumlong leidet unter dem Hochwasser in Bangkok

Wochen nach dem starken Regen in Thailand leiden Millionen von Menschen unter den Folgen. Betroffen ist auch die 70-jährige Jumlong. Ihre Nichte lebt in der Schweiz und erzählt von der anhaltenden Überschwemmung im Quartier ihrer Tante. Ab heute könnten nun weitere Niederschläge den Wasserstand in ihrer Wohnung erhöhen.

Yann Lengacher Folge mir

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Der Wasserstand liegt auf den Strassen im Bezirk Prawet irgendwo zwischen Schienbein- und Hüfthöhe. Hier, im Südosten von Bangkok lebt Tante Jumlong. Die 70-Jährige ist laut Zahlen des Roten Kreuzes eine von über drei Millionen Menschen in Thailand, die aktuell noch die Folgen der Niederschläge von Ende September spüren.

Im Erdgeschoss von Jumlongs Haus sind Küche und Wohnräume geflutet. Der Kühlschrank ist längst kaputt, die Dusche ebenso unbrauchbar. Leitungswasser – ohnehin ein knappes Gut – gibt es kaum mehr. Zu stark hat die Überschwemmung die Infrastruktur beschädigt. So leidet die Körperhygiene.

Die Couch unter Wasser: So sieht es in Bangkok derzeit in vielen Häusern aus.

«Es geht leider allen schlecht, auch wenn die Leute sich nicht unterkriegen lassen», sagt Lupa. Für watson erzählt die 27-jährige Doppelbürgerin von den Erfahrungen ihrer Tante, weil es ihr wichtig ist, dass auch Menschen in der Schweiz davon erfahren. Lupa wohnt in der Schweiz, reist aber oft ins Geburtsland ihrer Eltern und erkundigt sich regelmässig nach der Situation im Quartier in Bangkok.

Tote Tiere und Gestank in den Strassen

Bei den Niederschlägen vor zwei Wochen fiel in Bangkok innert dreier Tage so viel Regen wie normalerweise in einem Monat. Zu Überschwemmungen kommt es um diese Jahreszeit zwar häufig, dieses Mal hat es die Hauptstadt von Thailand aber besonders hart getroffen. Gleichzeitig dauern in 27 der 77 Provinzen die Überschwemmungen an. Seit Mitte September sind bei den Überschwemmungen in Thailand 60 Menschen ums Leben gekommen.

In Prawet ist das Wasser mittlerweile braun. Es führt viel Schlamm mit, hie und da ein totes Tier, erzählt Lupa. Bei Temperaturen von über 30 Grad sinkt der Pegel tagsüber zwar leicht, aber der Gestank ist bestialisch.

Die Überschwemmung erfordert Kreativität bei den Betroffenen.

Das Wasser ist unsauber. Tante Jumlong hat sich zuletzt eine Infektion am Bein zugezogen, wohl verursacht durch eine kleine Wunde am Bein. Als Long-Covid-Betroffene ist das für sie besonders gefährlich. Darum benötigt sie einen guten Zugang zu Medikamenten. Nicht als einzige im Quartier.

Das Hochwasser ist gerade für Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden ein Problem: Arztkosten müssen in Thailand unmittelbar nach der Behandlung bezahlt werden. Weil viele Berufstätige aber immer noch an der Arbeit gehindert sind, fehlt teils Geld für die eigene gesundheitliche Versorgung oder jene eines Familienmitglieds.

Tante Jumlong (rechts) und ihre Familienangehörigen.

Wer wenig mobil ist, so wie Tante Jumlong, ist auf eine Einkaufshilfe angewiesen, die durchs Wasser zum Supermarkt watet. Ihre Söhne sind darum gefordert.

Die staatlichen Behörden versuchen vor Ort mit Pumpstationen das Wasser schneller aus den betroffenen Gebieten abzuführen. Sie haben Erfahrung mit Hochwassern. Internationale Hilfe wurde bisher keine angefordert.

Das Rote Kreuz hilft mit mobilen Küchen

Neben dem Staat hilft auch das Thailändische Rote Kreuz. Zwischen dem ersten und fünften Oktober verteilte es über 10 000 warme Mahlzeiten in den Bangkoker Bezirken, darunter in Prewat. Auch Hilfspakete und Basismedikamente haben Freiwillige verteilt.

Beim Schweizer Pendant der NGO bestätigt Mediensprecherin Franziska Stocker, dass es nach wie vor einen Bedarf an Gütern gebe: Nahrungsmittel, Trinkwasser, Medikamente. Manche Menschen brauchen vorübergehende Unterkünfte, andere logistische Unterstützung. Und mit zunehmender Dauer der Überschwemmung gewännen gesundheitliche Risiken an Gewicht, die vulnerable Menschen besonders träfen.

In Bangkok wechselten in den vergangenen Tagen Tausende Hilfspakete die Hände.

Bald will auch Lupa vor Ort anpacken und bei der Verteilung von Hilfsgütern helfen. Am Montag fliegt sie. «Mir ist klar, dass ich nicht ganz Thailand retten werde. Aber ich kann den Menschen im Quartier helfen, die seit meiner Kindheit immer gut zu mir waren.» Mit etwas Geld will sie auch sicherstellen, dass ihre Tante und Cousins nach dem Hochwasser neue Kühlschränke kaufen können.

Dass Menschen wie Lupa helfen wollen, sei verständlich und erfreulich, sagt Stocker vom Roten Kreuz. «Solidarität und persönliches Engagement sind wichtige Ausdrucksformen humanitärer Hilfe.» Hilfswilligen aus der Schweiz rät sie, Geld an vertrauenswürdige Organisationen zu spenden wie das Thailändische Rote Kreuz. Dabei solle man die sogenannten Zewo-Spenden-Empfehlungen beachten.

Gut denkbar, dass das Thailändische Rote Kreuz nochmals gefordert ist. Der staatliche Wetterdienst warnt zwischen Freitag und Dienstag vor Regenfällen, Gewittern und starken Winden. Besonders der Süden des Landes und Bangkok sollen betroffen sein. Tante Jumlang hat für die kommenden Tage immerhin die Gewissheit, dass Lupa an ihrer Seite steht.