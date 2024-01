Winzige Giftquallen verletzen sechs Menschen in Australien

Normalerweise leben Irukandjis eher in tropischeren Gewässern im hohen Norden von Queensland und im Northern Territory. Bestimmte Strömungen könnten jedoch dazu führen, dass die Quallen weiter nach Süden wanderten, hiess es. Experten befürchten, dass der Klimawandel sie in Zukunft noch weiter nach Süden drängen könnte.

Fabian Schär – in Newcastle geliebt, in der Schweiz oft unterschätzt

Irrer Streit um Mauer in Walenstadt SG – so behauptete sich der SVP-Politiker vor Gericht

Die 8-Millionen-Pfund-Aktion: Bild von König Charles erregt die Gemüter

In Grossbritannien ist ein neues Bild von König Charles III. veröffentlicht worden, das bald in öffentlichen Gebäuden hängen soll. Das Porträt zeigt den 75-Jährigen auf Schloss Windsor in einer Uniform der Royal Navy, wie die Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Dienstag meldete.