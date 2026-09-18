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Im Dezember ist Schluss: Jan Böhmermann stellt «ZDF Magazin Royale» ein

Im Dezember ist Schluss: Jan Böhmermann stellt «ZDF Magazin Royale» ein

18.09.2026, 18:0718.09.2026, 18:07
Jan Böhmermann
Jan Böhmermann: Sein «ZDF Magazin Royale» wird im Dezember eingestellt.Bild: DF und Jens Koch

Am 18. Dezember wird die letzte Folge von Jan Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» ausgestrahlt, wie es in einer Mitteilung des ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) vom Freitag heisst. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de sagt Böhmermann selbst dazu:

«Ich möchte nochmal eine andere Sendung machen.»

Das ZDF teilt in ähnlichen Tönen mit, dass man sich aktuell «in guten Gesprächen» über ein mögliches neues Show-Konzept befinde. «Wir würden uns freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann im ZDF fortzusetzen», so Programmdirektorin Nadine Bilke.

Das ZDF Magazin Royale endet somit nach sechs Jahren Sendezeit. Es hatte 2020 das «Neo Magazin Royale» abgelöst, welches seit 2013 in diversen Versionen im ZDF lief.

(cpf)

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