Nach Einbruchsversuch in Altstätten SG zwei Ungarn festgenommen

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Nach einen Einbruchsversuch in Altstätten im Kanton St. Gallen sind zwei ungarische Staatsbürger festgenommen worden. Sie hatten am Dienstagabend vergeblich versucht, in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Gestohlen wurde nichts, und es entstand auch kein Sachschaden.

Kurz vor 17.45 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einem laufenden Einbruch an der Stossstrasse, wie die Kantonspolizei am Dienstagabend mitteilte. Daraufhin seien mehrere Patrouillen und ein sich in der Nähe befindender Helikopter des Bundesamtes für Zoll und Grenzschutz ausgerückt. Kurz vor 18.30 Uhr wurden demnach am Bahnhof Altstätten zwei Personen angehalten, die auf die Beschreibung passten. Sie wurden festgenommen.

Es handelt sich laut Polizei um eine Ungarin im Alter von 24 Jahren und einen Ungarn im Alter von 47 Jahren. Die beiden Personen wiesen sich mit gefälschten Ausweisen aus. Zudem waren beide mit einer gültigen Einreisesperre belegt. (sda)