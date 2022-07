Iran könnte Anschlag auf Trump planen, warnen US-Geheimdienste

Iranische Atombombe diplomatisch verhindern

Die USA und die arabischen Staaten des Golf-Kooperationsrats wollen eine atomare Bewaffnung des Irans auf diplomatischem Wege verhindern. Die Golfregion müsse frei von allen Massenvernichtungswaffen bleiben, hiess es in der Nacht zum Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Gipfel des Rats mit US-Präsident Joe Biden in Dschidda. Die Staats- und Regierungschefs hätten «die zentrale Bedeutung diplomatischer Bemühungen» betont, um den Iran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern.



Unter anderem Saudi-Arabien empfindet den Erzfeind Iran als grosse Bedrohung in der Region. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman rief Teheran beim Gipfel in Dschidda dazu auf, sich «Prinzipien internationaler Rechtmässigkeit» zu verpflichten und sich nicht in «interne Angelegenheiten anderer Staaten» einzumischen. «Wir laden den Iran als Nachbarstaat dazu ein, mit den Ländern der Region zusammenzuarbeiten und Teil dieser Vision zu sein.» Dazu gehöre auch die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).



Bidens Vorgänger Donald Trump hatte die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen, das 2015 in Wien unterzeichnet worden war. Die Verhandlungen zur Wiederbelebung zwischen dem Iran und den anderen Partnern des Abkommens – China, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Russland und USA – kommen seit Monaten nicht voran.



(Quelle: Nachrichtenagentur Keystone-SDA)