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Mitch McConnell: Der 84-jährige US-Senator ist im Spital

Amerikanischer Greisen-Senator Mitch McConnell ins Spital eingeliefert

14.06.2026, 23:0114.06.2026, 23:01
Sen. Mitch McConnell, R-Ky., chair of the Senate Defense Appropriations Subcommittee, arrives for a hearing on President Donald Trump&#039;s funding requests for the Army, at the Capitol in Washington ...
Der 84-jährige Senator Mitch McConnell ist ins Spital eingeliefert worden. (Archivbild)Bild: keystone

Der bekannte republikanische US-Senator Mitch McConnell ist ins Spital eingeliefert worden. Der 84-Jährige, der seine Partei jahrelang in der Kongresskammer anführte, sei am Morgen (US-Ortszeit) dorthin gebracht worden, zitierten etwa die US-Sender CNN und Fox News übereinstimmend seinen Sprecher David Popp. «Er wird dort hervorragend versorgt». Angaben zum Grund des Krankenhausaufenthalts oder dem Gesundheitszustand McConnells machte er demnach nicht.

Der erzkonservative Politiker gilt seit langem als wichtiger Strippenzieher in der US-Politik, er sitzt seit 1985 im US-Senat. Bevor John Thune dort Mehrheitsführer der Republikaner wurde, lenkte McConnell in der Kammer jahrelang die Geschicke seiner Partei. Dabei schrieb er Geschichte als der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der Parlamentskammer.

Auch während Donald Trumps erster Präsidentschaft führte er dort die Republikaner an – und spielte entsprechend eine wichtige Rolle für dessen erste Amtszeit. Während Trumps zweiter Amtszeit fiel er allerdings auch mit Kritik an dessen Politik auf.

McConnell sorgte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen. 2023 etwa war er während eines privaten Abendessens in einem Hotel in Washington gestürzt. Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde deshalb in einem Spital behandelt. In der Folge hatte er Aussetzer bei Pressekonferenzen. Das schürte Sorgen um seinen Gesundheitszustand. (sda/dpa)

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