13 Menschen im US-Bundesstaat Louisiana durch Schüsse verletzt

Im US-Bundesstaat Louisiana sind 13 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei sei am Samstagabend alarmiert worden, nachdem in der Stadt Bogalusa im Nordosten des Bundesstaates Schüsse gefallen seien, hiess es am Sonntag in einer Mitteilung. Am Tatort hätten die Beamten eine «extrem grosse Gruppe an Menschen» angetroffen, die offenbar eine Gedenkfeier für einen Anfang Mai ermordeten Mann veranstaltete. Die Polizei machte keine Angaben, ob es Festnahmen gab. Allerdings hiess es, dass sich zunächst kein Augenzeuge gemeldet habe, um zur Aufklärung des Zwischenfalls beizutragen. Eine der verletzten Personen befand sich laut Polizei im kritischen Zustand. (sda/dpa)

