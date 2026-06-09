Wolkenfelder, kaum Regen16°
DE | FR
burger
International
USA

Schwere Vorwürfe: Weltstrafgericht suspendiert Chefankläger Karim Khan

Schwere Vorwürfe: Weltstrafgericht suspendiert Chefankläger Karim Khan

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, ist wegen des Verdachts auf sexuelle Übergriffe mit sofortiger Wirkung von seinem Dienst suspendiert worden.
09.06.2026, 02:5509.06.2026, 02:55

Eine endgültige Entscheidung über eine mögliche Amtsenthebung sollen die Vertragsstaaten auf einer Sondersitzung treffen. Das teilte das Präsidium der Vertragsstaaten des Gerichts in Den Haag mit. Die Sondersitzung soll so schnell wie möglich stattfinden.

FILE - Karim Khan, Prosecutor of the International Criminal Court, looks up prior to a press conference in The Hague, Netherlands, July 3, 2023. (AP Photo/Peter Dejong, File) Karim Khan
Karim Khan wurde suspendiert.Bild: keystone

2024 hatte eine enge Mitarbeiterin dem britischen Juristen sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er soll sie mehrfach und über einen längeren Zeitraum hinweg bedrängt und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Eine Kommission der Vereinten Nationen hatte die Vorwürfe untersucht. Diese hatte im Dezember 2025 ihren Bericht vorgelegt. Der Bericht wurde bisher nicht veröffentlicht.

Drei Richter des Weltstrafgerichts hatten auf der Grundlage der Untersuchung ein Rechtsgutachten vorgelegt. Auch dieses wurde nicht veröffentlicht. Khan (56) lässt sein Amt seit gut einem Jahr vorläufig ruhen und wollte zurückkommen, wenn die Vorwürfe geklärt sind. Er bestreitet alle Vorhaltungen.

USA setzen Gericht unter Druck

Khan war seit 2021 Chefankläger und hatte unter anderem einen Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Vor allem wegen des Haftbefehls gegen Netanjahu verstärkten die USA ihren Druck auf das Gericht und verhängten Sanktionen gegen Mitarbeiter und Richter.

125 Staaten haben den Grundlagenvertrag des Strafgerichtshofes unterzeichnet, darunter alle EU-Staaten. Die USA, Russland und Israel gehören dem Gericht nicht an. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Leichter, billiger, digitaler: Chinas neue Wunderwaffe alarmiert den Westen
Der Kampfpanzer war bereits totgesagt. Jetzt erlebt ausgerechnet sein kleiner Bruder ein Revival – trotz Kamikaze-Drohnen, Kampfrobotern und Abwehrraketen.
Die Bilder haben sich eingebrannt: Kolonnen von durchlöcherten Panzerwracks einerseits; mit Käfigen und Stacheln grotesk aufgemotzte Ungetüme andererseits. Manch ein Militärexperte ist überzeugt davon, dass der Ukraine-Krieg den klassischen Kampfpanzer unwiderruflich auf den Schrottplatz der Militärgeschichte verbannen wird.
Zur Story