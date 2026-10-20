sonnig13°
DE | FR
burger
International
USA

Hegseth trifft Netanjahu bei überraschendem Israel-Besuch

Defense Secretary Pete Hegseth speaks before President Donald Trump at an event for Anduril Industries, Inc., at Sparrows Point Shipyard, Tuesday, Oct. 6, 2026, in Sparrows Point, Md. (AP Photo/Julia ...
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth besucht Israel.Bild: keystone

Hegseth trifft Netanjahu bei überraschendem Israel-Besuch

20.10.2026, 07:1720.10.2026, 07:17

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist laut israelischen Medienberichten bei einem überraschenden Israel-Besuch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, Netanjahu sei zu dem Treffen mit Hegseth zu einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Israels geflogen.

Das US-Verteidigungsministerium äusserte sich zunächst nicht zu den Berichten. Hegseth schrieb bei X, er habe Truppen des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos Centcom getroffen.

Der Besuch kommt eine Woche vor der Parlamentswahl in Israel, bei der ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und seinem wichtigsten Herausforderer, dem Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot, erwartet wird. US-Präsident Donald Trump hatte Netanjahu zuletzt seine Unterstützung zugesichert.

Das US-Nachrichtenportal «Axios» brachte Hegseths Besuch ausserdem mit Spekulationen über eine mögliche erneute Eskalation im Konflikt mit dem Iran in Verbindung. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ausschreitungen in Mailand vom 18. Oktober
1 / 18
Ausschreitungen in Mailand vom 18. Oktober
quelle: anadolu / anadolu
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir stellen uns der grossen Schweizerdeutsch-Prüfung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Kanada gehen die Ahornsirup-Reserven aus
Kanada gehen die strategischen Vorräte an Ahornsirup aus. Die Reserve der Provinz Quebec wird voraussichtlich bis Ende Februar 2027 vollständig aufgebraucht sein, teilte der Branchenverband PPAQ mit.
Zur Story