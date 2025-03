Tesla-Skandal: «Tesla-Files» decken Chaos und Risiken auf

Tesla-Kunden seien keine Käufer, schreiben die Autoren, sondern Versuchskaninchen. Unfertige Software, unausgereifte Technik wird nicht im Labor getestet, sondern im Strassenverkehr. Auf Autobahnen, in Städten, zwischen Fussgängern. Es sind Tests mit unsicherem Ausgang.

Andere mussten sogar einen noch höheren Preis zahlen. In den USA sollen bereits über ein Dutzend Menschen durch die fehlerhafte Software ums Leben gekommen sein. Tesla wusste um die Risiken – doch erst seit September 2024 warnt der Konzern offiziell: Der Autopilot brauche die ständige Aufsicht des Fahrers. Eine späte Einsicht.

Besonders eindrücklich schildert das Buch den Fall des Schweizers Thomas Karl. Sein Model S legte auf der Autobahn wiederholt ohne ersichtlichen Grund Vollbremsungen hin – einmal sogar wegen einer ausgeschalteten Ampel an einer Tunneleinfahrt. Tesla tat nichts. Schliesslich griff Karls Ehefrau durch: Autopilot-Verbot. «Fast hätte mich Tesla meine Ehe gekostet», sagt Karl.

2015 versprach Elon Musk: Bis 2018 würden Teslas selbstständig fahren. Heute, fast ein Jahrzehnt später, ist dieses Ziel noch immer in weiter Ferne. Stattdessen häufen sich Unfälle – teils mit tödlichem Ausgang. Die sogenannte Full Self-Driving-Software ignoriert mitunter Ampeln, bremst grundlos oder verliert bei Regen den Überblick. In Deutschland urteilte ein Gericht: Teslas Autopilot ist eine ernsthafte Gefahr auf den Strassen.

Das neu erschienene Buch «Die Tesla-Files: Enthüllungen aus dem Reich von Elon Musk» blickt hinter die schillernde Fassade – und offenbart ein Unternehmen im Ausnahmezustand. Die Investigativjournalisten Sönke Iwersen und Michael Verfürden haben über 100 Gigabyte geheimer Tesla-Dokumente ausgewertet: E-Mails, Verträge, Sicherheitsprotokolle. Ihr Fazit ist ernüchternd. Tesla kämpft an allen Fronten – und sein exzentrischer Chef regiert mit harter Hand.

Ein neues Buch gibt Einblick in die Tesla-Welt von Elon Musk.

