Luigi Mangione ist wegen Mordes angeklagt. Bild: keystone

Luigi Mangione, P. Diddy und Sam Bankman-Fried bekommen eigenes Musical

Luigi Mangione: Angeklagter Mörder, Sohn eines Unternehmers, ein in den sozialen Medien teils gefeierter junger Mann. Und jetzt bald auch der Mittelpunkt eines Musicals.

Nina Bürge Folge mir

Mehr «International»

Luigi Mangione, der wegen Mordes angeklagt ist, wird die Hauptfigur eines Musicals. Ab Freitag, den 13. Juni, wird das Musical in San Francisco aufgeführt.

Das Musical soll sich laut den Produzenten um das Leben Mangiones im Gefängnis drehen. Und um den Fakt, dass seine Mitinsassen Sam Bankman-Fried und Sean Combs (P Diddy) sind.

Drei Männer im Gefängnis

Dass sich diese drei berühmten Männer im selben Gefängnis befinden, habe die Kreativität der Produzenten angeregt, wie auf der offiziellen Website zu lesen ist. Das Musical sei weder eine Verherrlichung der Taten, die diese Männer begangen haben, noch ein Urteil über laufende Rechtsangelegenheiten.

Die drei Figuren würden je eine Bewegung der modernen Desillusionierung widerspiegeln, heisst es auf der offiziellen Website des Musicals. Indem sie die drei Figuren in eine Gefängniszelle setzen, bieten die Macher surreale, lustige und emotional ehrliche Momente.

Das Poster des Musicals. bild: instagram/luigithemusical

Das Stück will mit Satire und Humor tieferliegende kulturelle Fragen aufwerfen. Wieso berührt Luigis Fall so viele Menschen? Wieso wurde Luigi in bestimmten Ecken des Internets eine Art Held? Und was sagt dies über das heutige Amerika aus?

Wegen Mordes angeklagt

Luigi Mangione soll am 4. Dezember 2024 den Chef des US-Krankenversicherers United Healthcare, Brian Thompson, in Manhattan erschossen haben. Dieser ist im Spital an seinen Verletzungen verstorben. Mangione ist daraufhin geflohen und für fünf Tage verschwunden, bis er in einem Fast-Food-Restaurant im US-Bundesstaat Pennsylvania erkannt und wenig später festgenommen wurde.

Zurzeit sitzt der 26-Jährige in einem Gefängnis in Brooklyn. Ihm werden der Mord an Brian Thompson, Stalking und Vergehen in Zusammenhang mit Waffen vorgeworfen. Luigi Mangione plädiert auf unschuldig. Sein Prozess startet am 5. Dezember 2025.

P Diddy und Sam Bankman-Fried Dem Musikproduzenten Sean Combs (P Diddy) werden sexueller Missbrauch, Drogenmissbrauch und Erpressung vorgeworfen.

Sam Bankman-Fried, der Gründer und CEO von der Kryptowährungsbörse FTX, wurde wegen Betrug und Geldwäsche schuldig gesprochen und wurde zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt.

Der Cast

Die Besetzung des Stücks besteht lediglich aus den drei Insassen, Luigi Mangione, P Diddy und Sam Bankman-Fried. Luigi Mangione wird vom Schauspieler Jonny Stein gespielt. P Diddy wird von der Schauspielerin, Sängerin und Stand-up-Comedienne Janeé Lucas verkörpert. Und Sam Bankman-Fried wird vom non-binären André Margatini verkörpert. Luigi the Musical ist das erste gescriptete Bühnenstück von André Margatini. Begleitet werden die drei von einem Pianisten.

Alle fünf Aufführungen des Musicals sind bereits ausverkauft. Jedoch heisst es auf der offiziellen Website, dass bald weitere Daten für die Aufführung des Musicals aufgeschaltet werden sollen.