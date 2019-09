International

Pärchen erhält irrtümlicherweise 120'000 Dollar aufs Konto – und verprasst das Geld

Im US-Bundesstaat Pennsylvania traute ein Paar wohl seinen Augen kaum: Plötzlich waren 120'000 Dollar auf ihrem Konto, die eigentlich nicht dort sein sollten. Sie entschieden sich dazu, den Vorfall nicht der Bank zu melden. Stattdessen gaben sie fast die gesamte Summe aus – jetzt droht eine Anklage wegen Diebstahls.

107'000 Dollar gaben die beiden Amerikaner unter anderem für einen SUV, ein Wohnmobil, einen Rennwagen, zwei Quads und einen Autoanhänger aus. Hinzu kamen die Zahlung von Rechnungen und 15'000 Dollar für Freunde, die anscheinend Geld brauchten.

Der Irrtum ereignete sich bereits im Mai diesen Jahres. Ein Kunde der Bank in Georgia wollte eine Überweisung in der Höhe von 120'000 Dollar auf sein Konto tätigen. Der verantwortliche Bankangestellte notierte die falsche Kontonummer, wodurch das Geld auf dem Konto des Pärchens landete. Der Kunde meldete der Bank kurze Zeit später, dass das Geld nicht auf seinem Konto sei.

Nach einer kurzen Investigation fand die Bank den Fehler und kontaktierte das Paar wegen der Fehlüberweisung. Die Frau versprach, das Geld zurück zu überweisen, was sie jedoch nicht tat. Danach war das Paar für die Bank nicht mehr erreichbar, was dazu führte, dass die Bank eigenhändig 120'000 Dollar vom Konto zurück überwies.

Gegenüber der Polizei sagten die Frau und der Mann aus, gewusst zu haben, dass das Geld nicht ihnen gehört. Nun kam es am Montag zur ersten Anhörung in diesem Fall. Vor der Anhörung sagte der beschuldigte Mann laut «CNN»: «Alles was ich dazu sage ist, dass wir ein paar schlechte juristische Tipps bekommen haben und es am Ende wohl nicht die beste Idee war». (mim)

