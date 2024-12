Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht wieder aus

Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und ein beliebtes Touristenziel. Seit den 50er Jahren brach der Kilauea regelmässig aus. 2014 hatte Big Island den Ausnahmezustand ausgerufen, weil Lava aus dem Kilauea die gesamte Stadt Pahoa an der Ostspitze der Insel bedrohte.

Einer der aktivsten Vulkane der Welt hat wieder Lava gespuckt. Der Kilauea auf Hawaiis Big Island ist laut US-Seismologen am Montag wieder ausgebrochen.

