Das sind die 10 spektakulärsten Wolkenkratzer des Jahres

Seit 20 Jahren schon kürt Emporis bei den Skyscraper Awards jeweils die aufregendsten und spektakulärsten Wolkenkratzer des Jahres. Dieses Jahr geht der erste Preis an den One Barangaroo in Australien.

Die Top 10 ist derweil ziemlich divers, auch wenn ein Land dominiert. Errätst du es?

Aber egal, wird sind ja wegen der Bilder hier. Nun also die 10 spektakulärsten Wolkenkratzer!

Grand Tower

Ort: Frankfurt am Main (Deutschland)

Höhe: 180 Meter

Etagen: 51

Architekt: Magnus Kaminiarz & Cie. Architektur

North Wacker Drive

Ort: Chicago (USA)

Höhe: 248 Meter

Etagen: 55

Architekt: Goettsch Partners, Inc.

Central Park Tower

Ort: New York City (USA)

Höhe: 472 Meter

Etagen: 98

Architekt: Adamson Associates, Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Australia 108

Ort: Melbourne (Australien)

Höhe: 317 Meter

Etagen: 100

Architekt: Fender Katsalidis

Tour Alto

Ort: Courbevoie (Frankreich)

Höhe: 160 Meter

Etagen: 38

Architekt: SRA Architectes, IF Architectes

Qiantan Center

Ort: Shanghai (China)

Höhe: 280 Meter

Etagen: 56

Architekt: Kohn Pederson Fox Associates

Libeskind Tower

Ort: Mailand (Italien)

Höhe: 175 Meter

Etagen: 37

Architekt: Studio Daniel Libeskind

One Vanderbilt

Ort: New York City (USA)

Höhe: 427 Meter

Etagen: 59

Architekt: Kohn Pederson Fox Associates

Und so begründet Emporis den dritten Platz: «Der von Kohn Pedersen and Fox entworfene Wolkenkratzer befindet sich in der Nähe des Grand Central Terminal in Manhattan und verbindet modernste Büroflächen mit einer direkten Anbindung an einen der grössten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Das auffälligste Merkmal des Turms sind die vier optisch klar voneinander getrennten Module, die zusammengesetzt dem Gebäude eine asymmetrische und unverwechselbare Form verleihen. One Vanderbilt ist ein neuer Hingucker in der Skyline von Manhattan.»

Telus Sky

Ort: Calgary (Kanada)

Höhe: 222 Meter

Etagen: 59

Architekt: BIG, Dialog

Emporis schreibt dazu: «Telus Sky zeichnet sich durch seine aussergewöhnliche Struktur und Fassade aus. Der Wolkenkratzer hat eine rechteckige Grundfläche, mit zunehmender Höhe werden die Bodenplatten immer kleiner, so dass kleine Terrassen und Balkone entstehen. Die Fassade wird nachts von einer LED-Lichtinstallation beleuchtet, die von dem kanadischen Künstler Douglas Coupland entworfen wurde. Die Installation wird von einer Smartphone-App begleitet, die Live-Informationen über das laufende Lichtspiel liefert.»

One Barangaroo

Ort: Sydney, Australien

Höhe: 271 Meter

Etagen: 71

Architekt: Bates Smart, WilkinsonEyre

Emporis begründet die Wahl so: «Das extravagante Design der Aussenfassade von One Barangaroo war ausschlaggebend für den ersten Platz. Der Wolkenkratzer ist von natürlichen Formen inspiriert und ähnelt drei Blütenblättern, die in sich verdreht in den Himmel ragen. Der prächtige Turm steht auf einem vier Stockwerke hohen Podest, dessen Außenwände mit Marmor verziert sind. Neben einem Kasino, Wohnungen und Restaurants beherbergt das Gebäude auch ein luxuriöses Sechs-Sterne-Hotel, das der Crown Resort Group gehört, welche gleichzeitig auch an der Projektentwicklung von One Barangaroo beteiligt war.»

