USA: Täter von New Orleans soll IS-Flagge bei sich gehabt haben

Polizeibeamte am Tatort. Laut dem Sender WWLTV liess die Polizei Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte die Strasse weiträumig ab.

Täter von New Orleans soll IS-Flagge bei sich gehabt haben

Im Zentrum der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist ein LKW in eine Menschenmenge gefahren – dabei sind mindestens zehn Menschen getötet und mehr als 30 Menschen verletzt worden.

Anschlag in New Orleans Das FBI untersucht die Gegend bei der St. Louis Cathedral im French Quarter, wo am Mittwoch ein verdächtiges Paket detonierte, nachdem ein Mann zuvor einen Pick-up-Truck in eine Menschenmenge gefahren hat.

Der «Todesfahrer» von New Orleans, der am frühen Neujahrsmorgen mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge raste, ist tot. Zwischen ihm und Einsatzkräften habe es einen Schusswechsel gegeben und inzwischen sei der Mann gestorben, hiess es in übereinstimmenden US-Medienberichten unter Berufung auf die US-Bundespolizei FBI. Die Behörde betrachtet demnach den Fall als «Terrorakt».

Laut US-Medien soll der Mann eine Flagge der Terrororganisation IS bei sich gehabt haben. Zwei Ermittler bestätigten dies dem Sender CNN. Das FBI bestätigt das und ermittelt nun, ob der Verdächtige Verbindungen zu Terrororganisationen hat, wie die Bundespolizeibehörde mitteilte.

Einer der beiden erwähnte zudem, dass in einer Kühlbox auf der Ladefläche des Pick-ups mehrere selbstgebaute möglicherweise explosive Objekte gewesen seien. Die lokale Nachrichtenseite «New Orleans Advocate» sprach ebenfalls unter Berufung auf Ermittlerkreise von einem 42-Jährigen in Militärkleidung als Täter.

«Sehr absichtliches Verhalten»

Der Vorfall ereignete sich auf der Ecke der beiden Hauptstrassen des French Quarter – Canal und Bourbon Street – in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages (Ortszeit). Dieser Teil der Stadt ist ein beliebtes und auch in der Neujahrsnacht belebtes Ausgehviertel.

Der US-Sender CBS News berichtete, dass es sich laut Augenzeugen um einen grösseren Pick-up-Truck gehandelt haben soll, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Bourbon Street in die Menge gefahren sei. Anschliessend soll der Fahrer ausgestiegen und mit einer Waffe geschossen haben, worauf die Polizei mit Schüssen reagiert habe.

Der Tat zum Opfer gefallen sind, Stand jetzt, mindestens zehn Tote und mindestens 30 Verletzte. Nach Ansicht der Polizei legte der Fahrer ein «sehr absichtliches Verhalten» an den Tag. «Er versuchte, so viele Menschen zu überfahren wie möglich», sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz.

Der Täter soll auf seiner Fahrt auch auf zwei Polizisten geschossen haben. Beide seien im Krankenhaus und in «stabilem Zustand», sagte Polizeichefin Kirkpatrick. Die Zahl der Verletzten hat sich nach Polizei-Erkenntnissen inzwischen auf 35 erhöht, bei den meisten davon handele es sich laut ersten Ermittlungen um Menschen aus New Orleans, wenige von ihnen seien Touristen, so Kirkpatrick weiter. Rettungskräfte waren mit einem massiven Aufgebot vor Ort.

Bürgermeisterin spricht von Terror

Louisianas Gouverneur Jeff Landry nannte das Geschehen beim Nachrichtendienst X eine «fürchterliche Gewalttat». «Bitte beten Sie gemeinsam mit Sharon und mir für alle Opfer und Ersthelfer vor Ort», schrieb er in Bezug auf seine Ehefrau Sharon und rief dazu auf, den Bereich der Tat zu meiden.

Laut einem Reporter des Senders WWLTV liess die Polizei Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte die Strasse weiträumig ab.

Die Bürgermeisterin der Stadt, LaToya Cantrell, sprach in einer ersten Reaktion US-Medien zufolge von einem «Terrorangriff». Die Details und Hintergründe der Tat wurden ermittelt. Sie sei mit dem Weissen Haus und dem Gouverneur von Louisiana in Kontakt. US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall informiert und stehe mit den lokalen Ermittlern in Kontakt, teilte das Weisse Haus mit. Die US-Bundespolizei widersprach Cantrells Einschätzung zum Tathintergrund. «Das ist kein terroristisches Ereignis», sagte FBI-Agentin Alethea Duncan nach ersten Einschätzungen vor der Presse. Später revidierte das FBI diese Sicht.

Biden drückt sein Beileid aus

Nach dem Vorfall in New Orleans mit mindestens zehn Toten hat US-Präsident Joe Biden den Verletzten und Hinterbliebenen der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. «Mein Herz geht an die Opfer und ihre Familien, die einfach nur feiern wollten», teilte Biden mit.

«Es gibt keine Rechtfertigung für jegliche Art von Gewalt und wir werden keinen Angriff auf die Gesellschaft unseres Landes tolerieren», erklärte Biden. Die Ermittler bekämen von seiner Regierung und seinen Mitarbeitenden jede nötige Unterstützung.

Trump macht politische Aussagen

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich ebenfalls zur Todesfahrt von New Orleans geäussert. «Unsere Herzen sind mit allen unschuldigen Opfern und ihren Lieben, inklusive der mutigen Beamten der Polizei in New Orleans», schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social über den Vorfall mit mindestens zehn Toten.

«Als ich gesagt habe, dass die Kriminellen, die in unser Land kommen, deutlich schlimmer seien als die Kriminellen, die wir im Land haben, wurde meine Aussage ständig von Demokraten und von den Fake-News-Medien zurückgewiesen, aber es hat sich als wahr herausgestellt», schrieb Trump weiter und deutete damit eine mögliche ausländische Herkunft des Täters an, die von Ermittlern nicht bestätigt wurde.

«Verbrechenszahlen in unserem Land sind auf einem Niveau, wie es noch nie jemand gesehen hat», schrieb Trump. Seine Aussage steht im Widerspruch zu den Statistiken: Demnach sind die Kriminalitätsraten in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

