Die X2 im Vergnügungspark Six Flags in Valencia im US-Bundesstaat Kalifornien soll schwere Hirnschäden bis hin zum Tod auslösen können. Bild: imago

Über 100 Menschen klagen: Diese Achterbahn soll schwere Hirnschäden auslösen

Die Achterbahn X2 in Kalifornien zog Abenteuerlustige aus aller Welt an. Obwohl Mediziner und Medizinerinnen vor traumatischen Hirnverletzungen warnten, lief sie während Jahren weiter.

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Die Achterbahn X2 im Vergnügungspark «Six Flags» im US-Bundesstaat Kalifornien gilt als eine der modernsten und krassesten Achterbahnen der Welt. Der Vergnügungspark bewarb sie bei der Eröffnung 2002 als «erste vierdimensionale Achterbahn der Welt» und als «Erlebnis für ultimative Draufgänger».

Vierdimensionale Achterbahn: Das bedeutet, dass sich nicht nur die Achterbahn im Raum bewegt, sondern auch die an den Wagen angebrachten Sitze um 360 Grad drehbar sind.

Seit dem 12. Juli steht die X2-Achterbahn still, berichtet CNN. Und vielleicht ist das auch gut so. Denn die Achterbahn soll alleine in den letzten zwei Jahren für über 100 teils schwere Hirnverletzungen verantwortlich sein, wie eine Investigativ-Recherche von CNN zeigt.

Schwere Hirnblutungen nach Fahrt

Demnach mussten im Juli innerhalb von weniger als einer Woche Chirurgen zwei Frauen notfallmässig am Hirn operieren, nachdem es zu schweren Hirnblutungen gekommen war.

Es handelte es sich dabei um Verletzungen, wie sie Hirnchirurgen von Patienten aus Verkehrsunfällen mit hohen Geschwindigkeiten oder anderen schweren Unfällen kennen, bei denen das Gehirn mit grosser Wucht gegen die Schädelwand prallt.

Die beiden Frauen hatten aber keinen Verkehrsunfall, keine Kollision oder sonst einen ungewöhnlichen Zwischenfall erlebt, berichtet CNN. Sie hatten bloss eine Fahrt auf der X2-Achterbahn unternommen. In einer E-Mail, die CNN vorliegt, berichten die Ärzte, dass die Verletzungen «durch ein traumatisches Ereignis, ausgelöst durch schnelles Beschleunigen und Abbremsen auf der X2-Achterbahn» verursacht worden seien.

Die X2 war die erste Achterbahn weltweit, bei der sich die Sitze auf den Wagen um 360 Grad drehen konnten. Bild: imago

Eine der beiden Frauen namens Pamela Guillen musste nach der Operation wieder sprechen und gehen lernen, berichtet CNN. Sie leide unter fürchterlichen Kopfwehattacken und Brain Fog, sagt Guillen dem TV-Sender.

Die andere Verletzte, Naomi Greer-Wilkinson, befindet sich bis heute im künstlichen Koma.

Betreiber verweist auf Warnschild

Insgesamt über 100 Menschen ziehen nun mit einer Sammelklage gegen den Vergnügungspark Six Flags vor Gericht. Sie alle geben an, Hirnschäden in unterschiedlichen Schweregraden davongetragen zu haben, nachdem sie auf der X2 gefahren waren. Der Anwalt der mutmasslichen Opfer wählte drastische Worte an einer Medienkonferenz am Dienstagnachmittag Ortszeit:

«Sie haben bewusst mit Menschenleben gespielt. Eine solche Achterbahn darf nicht existieren» Christopher Bulone, Anwalt

Mediziner und Medizinerinnen warnten seit Jahren vor den möglichen gesundheitlichen Schäden, die eine Fahrt auf der X2 mit sich bringen könne. Unter den mutmasslich hunderten Opfern starben zwei an schweren Hirnschäden. Trotzdem wurde der Achterbahn von den kalifornischen Behörden nie die Bewilligung entzogen. Auch Six Flags selbst hatte bis im Juli dieses Jahres immer davon abgesehen, den Betrieb freiwillig zu stoppen.

Stattdessen argumentierten Anwälte von Six Flags damit, dass vor der Achterbahn ein Schild angebracht sei, dass «gewisse Risiken beim Fahren von Achterbahnen nicht ausgeschlossen werden können». Die Achterbahn werde zudem regelmässig getestet; die physikalischen Kräfte, die bei einer Fahrt wirken würden, seien nicht stark genug, um traumatische Hirnverletzungen hervorzurufen.

Zu der neuesten Sammelklage hat sich der Vergnügungspark mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht geäussert. «Six Flags» bestätigte bloss, dass die X2 bis auf Weiteres geschlossen bleibe.

(her)