Strafverkündung im Schweigegeld-Prozess gegen Trump am 10. Januar

Trump stellt Trauerbeflaggung nach Tod von Jimmy Carter infrage: «Niemand will das sehen»

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat die auch am Tag seiner Amtseinführung geltende Trauerbeflaggung für den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter infrage gestellt. Trump unterstellte den Demokraten in einem Post auf seiner Plattform Truth Social, ganz aus dem Häuschen darüber zu sein, dass die amerikanische Flagge während seiner Amtseinführung am 20. Januar «möglicherweise» auf halbmast wehen würde. «Niemand will das sehen, und kein Amerikaner kann glücklich darüber sein», schrieb Trump. «Warten wir ab, wie sich die Sache entwickelt», fügte der Republikaner hinzu.