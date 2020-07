International

Verletzte bei Feuer auf US-Kriegsschiff in Marinebasis San Diego

Bei einem Feuer auf dem US-Kriegsschiff «Bonhomme Richard» in San Diego sind nach Angaben der Marine mehrere Soldaten leicht verletzt worden. 18 Seeleute seien mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Marine auf Twitter mit. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers seien rund 160 Seeleute an Bord gewesen. Die «Bonhomme Richard» sei vor dem Brand in der Wartung gewesen.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie dichter Rauch von dem Schiff aufstieg, während Löschboote das Feuer bekämpften. Die Feuerwehr teilte auf Twitter mit, sie sei am Sonntagmorgen wegen des Brandes auf dem Kampflandungsschiff in der Marinebasis San Diego alarmiert worden. Der Sender NBC San Diego berichtete, auch eine Explosion sei zu hören gewesen. (sda/dpa)

