Trump schiesst gegen Selenskyj: «Es ist Zeit für einen neuen ukrainischen Präsidenten»

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Die politischen Spannungen zwischen der Ukraine und den USA lassen nicht nach. In einem Interview mit Fox News sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag, er denke, dass es Zeit für einen neuen ukrainischen Präsidenten sei.

Trump: “I think it’s time for Ukraine to get a new president” https://t.co/Hc6LFJEPCn — Aaron Rupar (@atrupar) October 10, 2026

Er fügte hinzu, dass Selenskyj inkompetent sei: «Er hätte viele Deals machen können, aber aus irgendeinem Grund hat er das nie getan.» Wäre er selber Präsident gewesen, wäre es gar nie zum Angriff durch Russland gekommen: «Ihr hättet nie 30 Prozent eures Landes verloren.»

Tatsächlich hatte Selenskyj sich mehrfach zu direkten Gesprächen mit Putin bereiterklärt, aber Einladungen nach Moskau kategorisch abgelehnt. Ein Wechsel an der Staatsspitze der Ukraine ist aktuell nicht möglich, da laut Verfassung eine Wahl zu Kriegszeiten ausgeschlossen ist.

Trump beschuldigte Selenskyj zudem, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur Knappheit an Diesel beigetragen zu haben. «Er will unseren Landwirten und Viehzüchtern Probleme mit Dieselkraftstoff bereiten, denn Russland liefert einen grossen Teil des Dieselkraftstoffs weltweit», behauptete Trump. Tatsächlich waren die Preise für Rohöl und Diesel infolge des Iran-Krieges in die Höhe geschossen, den die USA und Israel im vergangenen Februar begonnen hatten.

Dem Eklat geht Trumps Entscheidung, internationale Sanktionen auszusetzen und Millionen Tonnen russischen Diesels zu importieren, voraus. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des «Diesel-Deals» (über Truth Social) befand sich eine ukrainische Delegation zu einer Verhandlungsrunde in Miami. Laut der «Financial Times» seien die Ukrainer von den US-Abgeordneten noch während des Treffens aufgefordert worden, umgehend ihre Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen.

Ferner hätten die ebenfalls anwesenden Jared Kushner (Trumps Schwiegersohn) und der Sondergesandte Steve Witkoff den Ukrainern gedroht, die USA würden den Austausch von wichtigen Geheimdienstinformationen einzustellen, sollten die genannten Angriffe andauern. Die ukrainische Delegation verliess die Verhandlungen am Samstag vorzeitig.

Flammen und Rauch steigen nahe Moskau von einer getroffenen Raffinerie auf. (Archivbild, 20. September 2026) Bild: keystone

Damit der «Diesel-Deal» überhaupt zustande kommen kann, muss Russland überhaupt genügend Kraftstoff produzieren können, um den heimischen sowie den US-Markt versorgen zu können. Die wiederholten ukrainischen Angriffe wirken dem entgegen. «Wir werden russische Raffinerien in Brand setzen», hiess es von einem hochrangigen Beamten.

(cpf, ergänzt mit Material der sda/dpa)