Hacker sollen Trump Mobile gehackt haben – alle Nutzerdaten offen

Trump Mobile soll gehackt worden sein – alle Nutzerdaten im Netz

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Schon wieder macht die Telekom-Firma mit dem Namen des US-Präsidenten negative Schlagzeilen. (Symbolbild) Bild: imago-images.de

Eine Hackergruppierung hat diese Woche laut eigenen Angaben Trump Mobile, ein von den Söhnen des US-Präsidenten gegründetes Telekomunternehmen, gehackt. Dabei sollen die persönlichen Daten aller Kundinnen und Kunden veröffentlicht worden sein. Zuerst hat das unabhängige US-Medium «Straight Arrow News» (SAN) darüber berichtet.

Die erst kürzlich in Erscheinung getretene Gruppe BYOD hatte demnach über einen ahnungslosen Mitarbeiter von Liberty Mobile, der eigentlichen Betreiberfirma hinter Trump Mobile, Malware auf einen Rechner von Trump Mobile schleusen können. Dadurch konnten die Hacker Daten abzapfen und vergangene Woche auf ihrer Website im Darknet publizieren. BYOD schrieb dazu in einem Statement:



Die Daten aller 3615 Kunden, inklusive ihrer Telecom-Details, sind jetzt zu vergeben. Schaut's euch an, seid nicht scheu, wir (und sie) werden euch nicht aufhalten. BYOD

Es sollen die Daten aller Kunden sein, die das MVNO-Angebot von Trump Mobile nutzen oder genutzt haben.

MVNO? Ein Mobile Virtual Network Operator ist ein Telekommunikationsanbieter, der kein eigenes Mobilfunknetz besitzt, sondern sich bei grossen Betreibern einmietet. Beispiele aus der Schweiz wären etwa Wingo (im Swisscom-Netz) oder Yallo (im Sunrise-Netz). Trump Mobile ist hier der MVNO, der sich im Netz von Liberty Mobile einmietet.

Die Gruppe habe Trump Mobile über den Hack informiert. Die Firma habe geantwortet, dass sie kein Team habe, um so etwas zu handhaben. Zudem sollen die Mitglieder von BYOD als Terroristen bezeichnet worden sein.

Eine Analyse von SAN hat ergeben, dass die publizierten Kundendaten wie Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Adressen mit Bestellungen bei Trump Mobile übereinstimmen.

Das Portal hat mit mehreren Betroffenen Kontakt aufgenommen. Ein Mann bestätigte, letztes Jahr 100 US-Dollar als Depot für das sogenannte Trump-Phone an die Firma bezahlt zu haben; er habe jedoch bislang noch kein Gerät erhalten. Andere bestätigten zwar, dass die geleakten Daten echt sind, verneinten aber, Kunden von Trump Mobile zu sein, bevor sie aufhängten.

Ein Vertreter von BYOD gab gegenüber SAN an, weiterhin Zugriff auf das Backend-System von Trump Mobile zu haben. Er fügte ein Bildschirmfoto an, welches Kundendaten zeigen soll.

Dieser Screenshot soll vom Backend sein. Bild: Straight Arrow News/BYOD

Unter den veröffentlichten Daten sind auch diejenigen von Eric Brunnett, dem Vizepräsidenten und CIO der Trump Organization. Trump Mobile gab auf Anfragen von SAN keine Antworten.

(cpf)