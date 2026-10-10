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Erneut Messerattacke in Schule in Polen – drei Verletzte

Erneut Messerattacke in Schule in Polen – drei Verletzte

10.10.2026, 16:4710.10.2026, 16:47
epa13287474 Emergency service vehicles and police officers at the secene of a knife attack at the Adam Chetnik Vocational School Complex No. 4 in Ostroleka, Poland, 07 October 2026. According to local ...
Bereits am Donnerstag war es in Polen zu einem Messerangriff. (Archivbild, 07.10.2026)Bild: keystone

Bei einer weiteren Messerattacke in einer Schule in Polen sind drei Frauen verletzt worden. Eine 17 Jahre alte Schülerin sei mit Schnittwunden an den Unterarmen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher der Polizei in Warschau dem Sender TVP Info. Die beiden anderen Opfer im Alter von 17 und 24 Jahren konnten vor Ort versorgt werden.

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge um die Mittagszeit in einer Schule für Erwachsene im Warschauer Stadtteil Praga. Eine 21 Jahre alte Schülerin stach demnach im Sekretariat der Schule auf die drei jungen Frauen ein, die dort gerade Dokumente abgeben wollten.

Ein Mitarbeiter der Schule habe der Angreiferin das Messer weggenommen und sie anschliessend den herbeigerufenen Beamten übergeben, sagte der Polizeisprecher. Ein Motiv für die Tat sei noch unklar. Die Tatverdächtige und die Opfer hätten sich nicht gekannt.

Polizei sieht keinen Zusammenhang mit anderen Angriffen

Es ist bereits die dritte Messerattacke in einer polnischen Schule innerhalb weniger Tage. Am Donnerstag war bei einem Messerangriff eines 15-Jährigen in einer Schule in Leszczydol-Nowiny etwa 70 Kilometer nordöstlich von Warschau die Hausmeisterin getötet worden, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Am Mittwoch hatte ein 19-Jähriger an einer Berufsschule in Ostroleka knapp 100 Kilometer nördlich von Warschau neun Menschen mit einem Messer verletzt, davon zwei schwer.

Der Polizeisprecher sagte, es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass der neueste Angriff in einem Zusammenhang mit den anderen Taten stehe. (sda/dpa)

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