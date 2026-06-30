Video: watson/Emanuella Kälin

Im Internet ist «Neil the Seal» ein Star – auf Tasmanien wird er zum Störenfried

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«Neil the Seal» hält Tasmanien erneut auf Trab. Der See-Elefantenbulle, der etwa eine Tonne wiegt, ist nun bereits zum fünften Mal auf die australische Insel zurückgekehrt. Dort blockiert er Strassen oder legt sich auf Autos.

Video: watson/Emanuella Kälin

Nach seinem neuerlichen Auftauchen versuchten Mitarbeitende des tasmanischen Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt (NRE), Neil mit einer gepolsterten Stange und einem Brett von einer Strasse im Süden Tasmaniens zu vertreiben. Die riesige Robbe kann für Menschen nämlich durchaus gefährlich werden.

Videos der Aktion wurden von empörten Augenzeuginnen und Augenzeugen in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Behörde verteidigte daraufhin ihren Einsatz und betonte, die Methode sei international anerkannt. Ausserdem werde sie von geschulten Wildtierexperten angewendet. Überdies schade sie dem Tier nicht.

Neil ist schon seit vier Jahren ein Internet-Star

Bekannt wurde Neil schon im Jahr 2022, als er sich während seiner rund einen Monat dauernden Häutungsphase in der tasmanischen Hauptstadt Hobart niederliess. Typischerweise verbringen See-Elefanten während ihrer jährlichen Ruhe- und Häutungsphase vier bis fünf Wochen an Land.

Der See-Elefant wurde in Salem Bay in Tasmanien geboren. Zuletzt war er im Mai 2025 in der Nähe von Hobart gesichtet worden. Die Behörden baten damals die Medien, zu seinem Schutz seinen genauen Aufenthaltsort nicht mehr zu veröffentlichen.

In den sozialen Medien ist Neil längst ein Star. Sein TikTok-Account hat 1,4 Millionen Follower. Ausserdem hat der See-Elefant einen eigenen Song und sogar inoffizielle Fanartikel. (emk)

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