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Russland attackiert Brücke in Saporischschja – fünf Menschen verletzt

Russland attackiert Brücke in Saporischschja – fünf Menschen verletzt

06.10.2026, 13:2206.10.2026, 13:22

Nach Brücken in Kiew hat Russland ukrainischen Behördenangaben zufolge auch in der Stadt Saporischschja eine Brücke über den Fluss Dnipro angegriffen. Dabei seien fünf Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Mychajlo Semikin, auf Telegram mit.

Er äusserte sich nicht zur Art des Angriffs, sondern sprach allgemein von Beschuss. Dazu veröffentlichte er ein Foto, das einen Krater auf der Fahrbahn der Brücke zeigen soll. Der Verkehr sei zeitweise gestoppt worden.

In this photo provided by the Ukrainian Emergency Services on Tuesday, Oct. 6, 2026, a car burns after a Russian strike on a bridge across Dnipro in Zaporizhzhia, Ukraine. (Ukrainian Emergency Service ...
Bei dem Angriff sollen fünf Menschen verletzt worden sein.Bild: keystone

In der vergangenen Woche hatten die russischen Streitkräfte erstmals Brücken in Kiew mit Drohnen angegriffen. Der breite Strom Dnipro fliesst von Norden nach Süden durch die Ukraine und teilt das Land. Eine mögliche Zerstörung der Brücken würde das Land massiv treffen und die Verteidigung erheblich erschweren. (sda/dpa)

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