Erneut Unwetter in Belgien: Autos weggespült und Häuser evakuiert

In Belgien sind bei erneuten Unwettern zahlreiche Autos weggeschwemmt und Menschen in Sicherheit gebracht worden. In der Stadt Dinant blockierten die vom Wasser mitgerissenen Fahrzeuge einen Bahnübergang, wie die Nachrichtenagentur Belga am Samstagabend unter Berufung auf das Bahnunternehmen Infrabel berichtete. Der Bahnverkehr sei wegen des Hochwassers Mitte Juli aber bereits eingestellt gewesen. In der Stadt Namur in der gleichnamigen Provinz seien wegen des Wetters Häuser evakuiert worden. Die Stadt liegt rund 100 Kilometer westlich von Aachen. «Es ist eine Katastrophe», zitiert Belga die Feuerwehr.

Cars were carried down a street as the Meuse River flooded after heavy rainfall in Dinant, Belgium on Saturday. The extreme weather comes weeks after storms killed 36 in the country. pic.twitter.com/OyJw50V0em — CBS News (@CBSNews) July 25, 2021

Es gebe zahlreiche Anrufe, man wisse nicht, wo einem der Kopf stehe, heisst es weiter. Auf Bildern in einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTBF ist zu sehen, wie sich Strassenzüge in reissende Flüsse verwandelt haben und Trümmer umherliegen.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

Neben Namur und Dinant seien noch weitere Städte und Dörfer betroffen, berichtete Belga. Unter anderem wurde von Erdrutschen in Wallonisch-Brabant südlich von Brüssel berichtet. In der Provinz Antwerpen im Norden des Landes habe es wetterbedingte Einsätze der Feuerwehr gegeben. Es sei Wasser in Häuser geströmt zudem habe ein Blitz ein Haus getroffen. Über Tote oder Verletzte wurde bis in die Nacht zunächst nichts bekannt.

Ähnlich wie in Deutschland war es auch in Belgien vor gut einer Woche zu heftigem Unwetter mit Todesopfern gekommen. Nach Angaben vom Freitag zufolge starben 36 Menschen, es werden immer noch mehrere Menschen vermisst. (sda/dpa)

