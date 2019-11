Hier will Saudi-Arabien für 500 Milliarden Dollar eine Stadt bauen

Brexit zieht sich weiter hin: EU verschiebt Deadline auf Ende Januar

Die EU-Staaten haben sich nach Angaben von EU-Ratspräsident Donald Tusk auf einen Brexit-Aufschub bis Ende Januar geeinigt. Das teilte Tusk am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Ebenfalls am Montag will der britische Premierminister Boris Johnson über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Derzeit hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Streit um den EU-Austritt Grossbritanniens um jede Stimme kämpfen.

Der entscheidende Punkt: Der EU-Austritt Grossbritanniens soll auch …