UBS droht wegen CS-Desaster eine Strafe über hunderte Millionen Dollar

Aktuell habe die CS für mögliche Strafen im Fall Archegos lediglich 35 Millionen Franken zurückgestellt, hiess es in dem Bericht weiter. Auf Anfrage von AWP wollte die Credit Suisse den Beitrag nicht kommentieren, UBS und Finma waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar. (sda/awp)

Behörden aus den USA, Grossbritannien und der Schweiz haben ihre Untersuchungen zum zusammengebrochen Hedgefonds abgeschlossen. Das teilte die «Financial Times» unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen am Montag mit.

In der Debatte über Künstliche Intelligenz rücken immer stärker die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von ChatGPT & Co. ins Visier. Die Forscher von McKinsey sehen grosses Potenzial, um die wirtschaftliche Leistung in etlichen Branchen zu steigern.