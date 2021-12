Österreichs Ex-Kanzler Kurz geht zu US-Investmentfirma Thiel Capital

Der in Grosskonzerne investierende Fonds hat seinen Sitz im Silicon Valley in Kalifornien. Wie die Blätter weiter schreiben, könne Kurz auch in Europa mit dem einen oder anderen Aufsichtsratsposten und einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer internationalen Organisation rechnen.

« ... und das ist der Dank»: Die vergessenen Deza-Leute aus Afghanistan

Sie sind aus Kabul evakuiert worden, weil sie für die Schweiz gearbeitet haben. Nun sagen mehrere ehemalige afghanische Angestellte des Aussendepartements, dass sie sich im Stich gelassen fühlen.

Acht Tage. So lange bleibt Ibrahim Khalil am Stück wach, als seine Heimat sich in die Hölle verwandelt. Mitte August nehmen die Taliban Kabul ein, ein Coup wie aus dem Nichts. Es ist jetzt ihre Stadt. Und kann damit nicht mehr die von Khalil sein. Der Familienvater will nur noch weg. Kämpft sich wie Tausende andere zum Flughafen. Kehrt um, weil es dort kein Durchkommen gibt. Und wieder. Und wieder. Keine Zeit für Schlaf, acht endlose Tage lang. Dann, endlich, sitzt er in einem deutschen Militärflugzeug, das Kurs auf Usbekistan nimmt.