80-Jährige Nonne unterschlägt Schulgeld und verzockt es im Casino

Der Anwalt der Nonne plädierte auf Glücksspielsucht und forderte, dass seine Mandantin ihre Strafe in dem Kloster verbüssen dürfe, in dem sie seit der Aufdeckung des Betrugs im Jahr 2018 lebt. (saw/sda/afp)

«Bin seit 15 Jahren in eine asexuelle Frau verliebt – sie aber nicht in mich»

Liebe Schwarmintelligenz. Ich brauche eure Hilfe. Ich bin Mitte 30 und seit ich 20 bin in die gleiche Frau, nennen wir sie Lara, verliebt. Wir hatten auch mehrmals Phasen, in denen wir auf eine Art zusammen waren, jedoch nie richtig und offiziell. Das Schwierige ist, sie ist asexuell, ich gar nicht. Damit könnte ich sogar leben, weil ich sie so toll finde. Sie ist aber generell nicht an Beziehungen und Ähnlichem interessiert, also nicht nur mit mir. Das hat sie mir auch schon von Anfang an klar gesagt.