Ferrari von Schumacher in Genf unter dem Hammer

Der rote «Chassis 229» wurde vom Deutschen im Jahr 2003 insgesamt neunmal gefahren, er wurde in dieser Saison auch Champion. «Das Auto ist schon speziell, denn es ist eines von nur vier mit mehr als vier Siegen in der Geschichte von Ferrari und dann auch noch mit dem talentiertesten Fahrer seiner Generation, Michael Schumacher», sagte ein Sotheby's-Sprecher. (sda)

So sieht das Objekt der Begierde aus.

So sieht das Objekt der Begierde aus. Bild: keystone

Jener Ferrari, den der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher zu fünf Siegen gefahren hat, kommt kommende Woche in Genf unter den Hammer. Gemäss dem Auktionshaus Sotheby's könnte der Bolide einen Erlös von bis zu 9.4 Millionen Dollar bringen.

