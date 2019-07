Leben

Bachelor(ette)

Drama, Baby! Die Liebe zwingt Bachelorette Andrina undercover



Bild: 3plus

Phu, da erfährt man ja Sachen bei der «Bachelorette»-Reunion-Sonderausgabe! Über die schönen und hässlichen Seiten der Liebe und des Ruhms.

Meine herzallerliebsten, scharfwürzigen Country Cuts unter uns Couch Potatoes! Habt ihr's gesehen? Die «Bachelorette»-Klassenzusammenkunft, auch bekannt als «Stühle und Sofas stehen in einer Reihe, Menschen sitzen drauf und Rafael Beutl versucht, ein Gespräch zu führen»?

An dieser Stelle, ihr Lieben, muss ich gestehen, dass ich meine Notizen heute absolut nicht lesen kann. Wahrscheinlich, weil uns unser Boss zu oft mit Mojito abfüllt (nein, Quatsch, gar nicht wahr, das macht er nur bei über 35 Grad. Aber dann macht er es. Wükli? Ja! Weil? Weil, wenn es heiss ist, macht Alkohol weniger betrunken. Ehrlich? Keine Ahnung. Steht aber so in der watson-Redaktionsbibel).

Also, was habe ich da notiert? «Wow, was für schpummelig Wach lige likör»? Echt? Ich vermute mal, es hiesse: «Wow, was für schpannendi Wuche lige hinter öi.»

Nur die Sonne hat zwischen ihnen noch Platz: Andrina-Barbie und Kenny-Ken. Bild: 3plus

Und? was sind in euch so für Bilder hochgeschwappt, als Andrinas Auserwählter Kenny sagte, er wohne noch bei seinen Eltern, weshalb Andrina diese auch fast täglich sehen würde? Ich versuchte, mir das vorzustellen: «Mami, Papi, das ist jetzt die Frau, von der ich mir im Fernsehen so lange eingeredet habe, sie zu lieben, bis ich daran glaubte.» Oder wie macht man das?

Egal! Viel interessanter ist, was Andrina unternehmen musste, um zwischen Dreharbeiten und Finale überhaupt so viel Zeit mit Kenny zu verbringen, wie dies ihr innigster Wunsch war. Schliesslich ist sie jetzt bekannt. Massiv. Nicht mehr nur eine Instagram-Fitness-Personality, sondern ein People-Promi. Sie wird jetzt auf der Strasse angehauen, Menschen wollen mit ihr Selfies machen, das Übliche.

Lippen auf Lippen. Nennt man das jetzt Dua Lipa? Bild: 3plus

Nein, das ist Dua Lipa! Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Und was könnte das heissen? «Nich wu huni Kave, ou huni Mamäul.» Genau: «Nid nur heissi Kurve, au heissi Momänt.»

Andere Menschen drohen auf der Strasse damit, Ex-Kandidat Jay zu verprügeln. Und wieder andere bauen Unfälle, wenn sie Ex-Kandidat Massimo sehen. Und noch andere wollen von Ex-Kandidat Danilo ein Kind. Auf der Stelle und auf der Strasse. Die Schweiz. Wo sie kei Hemmige hei.

Nein, das ist nicht JLaw im Spionagethriller «Red Sparrow», das ist jetzt eben Andrina. Bild: 3plus

Auch egal! Andrina musste sich eine blonde Perücke kaufen, um Kennyschatz unerkannt zu besuchen. Und ein anderes Auto fahren als sonst. Was irgendwie schon verschärft romantisch ist. Und ihm jeweils das Gefühl gab, sie mit einer Blondine zu betrügen. Und das, obwohl er ihr mit Haut und Haar und Augen gehört.

Kenny: «Mis Herz und mini Auge ghöred nur dir.»

Andrina: «Und alles andere au.»

Kenny: «Und alles andere au.»



Good point! Ich glaube, man darf schon sagen, dass die beiden hart ineinander verschossen sind. Und beide glauben, es sei für immer. Jöh! Und womit feiert man eigentlich so eine brandneue Liebesflamme? Mit einem feinen Raclette. Ungelogen!

Kein Raclette, auch wenn der sportverletzte Kenny sich so fühlen mag in Portugal Bild: 3plus

Ihr Wiedersehen findet nämlich in Portugal statt. Und da gibt es in der Ferienwohnung nicht nur die Maschine eines bekannten Schweizer Sprudelwasserherstellers (sorry, meine Notizen, wie heisst das schon wieder? SADOSTEAM?), sondern auch auf dem Grill geschmolzenes Raclette. Pur. Ohne Kartoffeln oder irgendeinen Firlefanz.

Kenny: «Geil! Es bitzeli Schwiz in Portugal!»

Echt jetzt? Ja. Habe ich schon erzählt, dass Kenny und Levin in den Räumlichkeiten von watson waren? Ich gebe zu: Ich war geschockt. Ich war total unvorbereitet, es erwischte mich kalt, dass da plötzlich zwei Jungs, die ich wochenlang in diversen Stadien von an- und ausgezogen in Südafrika gesehen hatte, plötzlich vor mir standen. Als würde ich Ausserirdischen begegnen.

Hier ist der Beweis! Ich habe nicht gelogen! Video: watson/Angelina Graf

Ich starrte sie an und wusste nicht, was sagen. Wie redet man mit denen? Klingonisch? Ich dachte bloss: Die sind ja viel kleiner als im Fernsehen. Und: Wie klein muss Andrina da erst sein?

Levin und Danilo fühlen nach ihrer Niederlage im Final beide eine «Läri» in sich. Also wie Patrizia Laeri nur ohne Patrizia. So sad.

Patrizia Laeri. Nicht Läri. Klingt trotzdem gleich. bild: srf

Und sonst so? Irgendwelche Erkenntnisse von der Klassenzusammenkunft mit Lehrer Beutl? Nein. Die Jungs waren irgendwie hässig aufeinander (es ging um Lügen und darum, wer den Längeren bzw. mehr Follower hat), würden aber trotzdem sofort wieder in der gleichen Besetzung nach Südafrika. Dass Achi bi ist, finden noch immer nicht alle die easieste Vorstellung für ein gemeinsames Hotelzimmer, was Fabio echt auf die Palme bringt. Fabio? Wer ist das schon wieder? Vergessen.

Der Fabio. Mit Hut. Remember him? Bild: 3plus

Apropos vergessen: Bringen wir's hinter uns. Schliessen wir diese letzte Türe im Schicksalskalender der riesengrossen Liebesgeschichte von Andrina-Barbie und Kenny-Ken. Überlassen wir die beiden jetzt dem, was auch im Fernsehen gebackenen Paaren droht: der Normalität. Und alle andern auch. Viel Glück!

