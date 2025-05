Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Wie viel Kompromiss ist zu viel in einer Beziehung?»

Mehr «Leben»

Frage von Mia:

Hallo, ich heisse Mia, bin 40 Jahre alt und befinde mich seit einigen Jahren in einer festen Beziehung, die mich einerseits sehr erfüllt, mich aber andererseits auch oft an meine Grenzen bringt. Ich habe das Gefühl, dass ich in unserem Alltag immer mehr von meinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen opfere, um Harmonie zu bewahren. Anfangs war es noch süss und romantisch, jetzt fühle ich mich oft, als würde ich mich selbst verlieren. Es gibt Momente, in denen ich mich frage, ob ich zu viele Kompromisse eingehe – Kompromisse, die mich innerlich zerreissen. Ich liebe meinen Partner wirklich, aber manchmal fühle ich mich wie ein Statist in meinem eigenen Leben, während er scheinbar mühelos seine Vorstellungen durchsetzt. Besonders in Situationen, in denen es um kleine Alltagsentscheidungen geht, merke ich, dass ich meine eigene Meinung zurückstelle, um Konflikte zu vermeiden.

Meine Freunde haben mir schon oft geraten, mehr auf mich selbst zu achten und meine Grenzen klarer zu definieren. Doch es fällt mir schwer, diesen Schritt zu gehen, da ich Angst habe, den anderen zu verlieren oder als egoistisch zu gelten. Ich erinnere mich an unzählige Abende, an denen ich heimlich das Gefühl hatte, dass meine Bedürfnisse nicht zählen – und frage mich, wo genau die Grenze zwischen Geben und Selbstaufgabe liegt.

Ich wende mich an euch, weil ich wissen möchte: Wie viel Kompromiss ist in einer Beziehung eigentlich gesund? Wo zieht ihr die Grenze, um euch selbst treu zu bleiben, ohne eure Beziehung zu gefährden?

Eure Erfahrungen und Ratschläge würden mir sehr helfen, da ich momentan zwischen der Liebe zu meinem Partner und dem Bedürfnis, mein eigenes Leben zu leben, zerrissen bin.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!