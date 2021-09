Liebe Emma,



ich bin seit zwei Jahren mit meiner Frau verheiratet, seit fünf sind wir zusammen.



Letztens hat mich ein Kumpel im Ausgang zur Seite genommen und gesagt, er könne das nicht mehr länger mitansehen. Meine Frau würde mich seit mehr als zwei Jahren mit einem anderen betrügen und es wüssten in unserem Freundeskreis eigentlich so gut wie alle Bescheid.



Schon vor der Hochzeit hätten sie überlegt, es mir zu sagen, sich aber entschieden, sich nicht einzumischen.



Meine Frau arbeitet im Service und macht die Wintersaison immer im Skigebiet. Das würde sie nur tun, weil der andere Typ auch immer in den Bergen wäre, hat mein Kumpel gesagt.



Er hat mir aber nicht gesagt, wer der Typ ist, ich solle sie selber damit konfrontieren. Mit meiner Frau habe ich noch nicht darüber geredet. Ich habe so grosse Angst, dass das alles, was mir erzählt wurde, tatsächlich stimmt und dass meine ganze Ehe eine einzige grosse Lüge ist.



Vielleicht hast du ja einen guten Tipp. Ich bin recht ratlos.



Lars