10 + 1 things I love about Love!

Obwohl ich im Herzen für immer ein bisschen Single sein werde, gebe ich zu, dass es ganz viele Dinge gibt, die schon enorm geil sind in einer Beziehung. Eine Ode an Amore!

In meinem Leben war ich viel mehr Single als nicht Single. Ich war auch stets gerne Single. Okay, das ist gelogen. Ich hatte sehr viel Liebeskummer. Und ich habe sehr viele Hollywood-Kitschfilme gesehen, bei denen ich mir stets wünschte, dass mir genau diese Liebesgeschichte im wahren Leben passiert.

Aber so ganz hochoffiziell war ich sehr gerne Single. Total cool halt, maximal selbstbewusst, unabhängig, frei, Bla Bla Bla.

Jetzt bin ich also in einer Beziehung. Und gebe zu, dass das alles gar nicht so bünzlig und langweilig und konventionell und spassbefreit ist, wie ich jeweils dachte, als ich meine Freundinnen und Freunde in Beziehungen beobachtete.

Sorry Friends.

Ich will sogar einen Schritt weiter gehen. Mir fallen auf die Schnelle easy 78 Dinge ein, die an so einer festen Beziehung echt sexy sind. Für heute picken wir mal 10 raus. Ihr wollte ja nicht 100 Kilometer Text lesen und ich will nicht 100 Kilometer Text schreiben.

Die Reihenfolge ist rein zufällig.

1. Gechillt sein

Seit Sandro und ich so hochoffziell ein Paar sind, kann ich wieder super easy schlafen, essen, trinken, atmen. Davor war das schwierig. Entweder war ich grad verschossen, was gechillt sein ausschliesst oder ich hatte Liebeskummer, was gechillt sein, essen, trinken und schlafen ausschloss. Wobei nei, die Trinkerei schloss Liebeskummer mehr ein als aus. Anyhow. Ihr wisst, was ich meine.





2. Keine Warterei

Als Single schnell ohne Handy zum Container, zum Beck, zum Supermarkt? Spinnsch. Ev. schreibt genau dann der perfekte Tindermatch, der Typ von vorgestern Abend oder der grandiose Typ von wo auch immer liked gerade meine Instagram-Bilder aus dem Jahr 2017. Handy heute? Oh, Fuck, 4 Anrufe in Abwesenheit, 1 neue Nummer. Meine Mutter versucht mich seit 9 Uhr zu erreichen. Jetzt ist 15 Uhr. Sorry, Mom.

3. Gemeinsam einschlafen

Wo früher mein Laptop mein treuer Bett-Begleiter war, ich nutze den zum Streamen, liegt jetzt SSMSS. Und löffelt mich. Und riecht gut. Und drückt mir seine Latte an den Po. Und kichert. Weil er wirklich ständig eine Latte hat. Oder knetet an meinen Brüsten rum. Da spätestens kommt die Latte wieder ins Spiel. Oder nervt mich mit seinen sehr kalten Füssen.



4. Bingen à deux

Ok, das Finden von gemeinsamen Serien ist nicht immer nur eine easy Mission. Ist aber mal eine gefunden, gibt es wenig Schöneres (Sex zählt nicht) als eng aneinander gekuschelt stundenlang zu bingen, zu knutschen, zu diskutieren und dazwischen geiles Essen vom Lieferdienst zu bestellen.

5. Keine mitleidigen Blicke

Nicht von der eigenen Mutter, all ihren Schwestern, all deren Nachbarn, von Angeheirateten, Menschen aus dem beruflichen Umfeld oder komplett Fremden an Hochzeiten, während man sich am Single-Tisch peinlich anschweigt. Wobei ich sagen muss, dass ich an Single-Tischen schon sehr gute One-Night-Stands einfädelte. Remember der Türke mit den magischen Fingern?

6. Immer verfügbarer Sex

Genug gesagt!

7. Keine Blasenentzündungen mehr

Meine Flora und Sandros Sperma haben sich so aneinander gewöhnt, dass das mit den Blasenentzündungen vorbei ist, sagt meine Frauenärztin.

8. Kein Beauty-Stress

Beine mal nicht rasiert, Waxing-Studio kurzfristig ausgebucht oder ein eingewachsenes Haar an der Brustwarze (Letzters ist natürlich einer Freundin passiert), alles nicht soooo schlimm.

9. Das Ding mit den Ferien

Sandro und ich gehören zu den Paaren, die unbedingt auch ohne einander verreisen wollen. Wir wollen aber auch unbedingt gemeinsam die Welt entdecken. Das macht die Ferienplanung sehr viel einfacher. Musste ich mir als Single ständig überlegen, mit wem ich verreisen will, der a. verfügbar, b. passend und c. auch noch zur gleichen Zeit Ferien hat, kann ich es jetzt viel entspannter angehen. Wohl wissend, dass immer einer da ist, mit dem Ferien sowieso super sind.

10. Überall ein bisschen Liebe

Da ein «Ich lieb dich»-Post-it, dort ein «Immer noch super Brüste, Freundin!»-Whatsapp, oder ein gehauchtes «Wir sind schon sehr toll» kurz vor dem Einschlafen, also an Seelenstreicheleinheiten fehlts einem ja schon nicht. Und an körperlichen auch nicht.

Ah, Shit, einen wichtigen hab ich vergessen ...

11. Ganz schlimme Kosenamen

Und damit meine ich wirklich ganz schlimme. Schlimmer als bei Bambusbjörn und Lilie. So richtig crazy. Tigerchäfer, oder Schatzespatzchatz. Haha!



Übrigens, liebe Singles, falls ihr tatsächlich bis hierher gelesen habt, Hut ab! Ich hätte an eurer Stelle schon nach dem Titel gekotzt! Da ihr aber bis hierher geschafft habt, geht eins saufen. Auf geilen Solo-Sex. Und damit mein ich jetzt nicht mal die Masturbation, sondern eher so den mega aufregenden Sex, den man als Single manchmal so sehr überraschend mit sehr gut aussehenden Fremden hat.

