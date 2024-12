Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Seit Wochen streitet sich meine Frau mit mir wegen ALLEM!»

Frage von Cesare:

Hoi zäme!



Ich bin echt am Ende meines Lateins und brauche euren Rat. Seit Wochen streitet sich meine Frau mit mir wegen wirklich allem und jedem. Es scheint, als ob nichts, was ich tue, richtig ist. Wenn ich das Geschirr abspüle, mache ich es falsch. Wenn ich es nicht abspüle, bin ich faul. Wenn ich das Abendessen koche, schmeckt es nach nichts. Wenn ich es nicht koche, bin ich ein schlechter Ehemann, weil ich «nie» auch mal für sie koche. Es ist ein Teufelskreis!

Es hat angefangen mit Kleinigkeiten wie der Zahnpastatube, die ich nicht richtig zugeschraubt habe, WC-Deckel, der mal oben war, Schuhe nicht richtig verräumt – und hat sich zu grösseren Dingen entwickelt, wie wo wir im Sommer Urlaub machen wollen.

Ich habe das Gefühl, dass wir uns nur noch streiten, und ich weiss nicht mehr, was ich tun soll. Es ist fast so, als ob wir uns im Streit-Fitnessstudio angemeldet haben und jetzt beide für den Olymp der Auseinandersetzungen trainieren.

Die Situation hat sogar unsere Katze betroffen. Letzte Woche hatten wir einen hitzigen Streit darüber, ob die Katze Fisch oder Huhn lieber mag! (Fürs Protokoll: Die Katze hat beide Sorten verschmäht und stattdessen den Pizzarand von meinem Teller gestohlen.)

Ich weiss, dass das alles lächerlich klingt, aber es ist wirklich anstrengend und zermürbend. Ich verstehe auch, dass es in einer Ehe Höhen und Tiefen gibt, aber momentan fühlt es sich an, als wären wir in einem dauerhaften Tief gefangen. Es scheint, als ob sie ständig gereizt und unzufrieden ist, und egal, was ich tue, ich kann es ihr nicht recht machen. Vielleicht steckt hinter all den Streitereien etwas Grösseres, das sie belastet, aber sie will nicht darüber reden und blockt ab, wenn ich das Thema ernsthaft ansprechen will.

Habt ihr Tipps oder Ratschläge, wie ich diese endlosen Streitigkeiten beenden und herausfinden kann, was wirklich los ist? Gibt es Strategien, wie man solche Phasen gemeinsam überwinden kann? Und wie schaffe ich es, dabei meinen Humor zu bewahren, ohne dass wir beide völlig ausrasten? Ich brauche wirklich eure Hilfe, bevor ich anfange, mit der Katze ernsthafte Gespräche zu führen, weil sie die Einzige ist, die mir nicht widerspricht.

PS: Ich habe letztens vorgeschlagen, dass wir eventuell einfach mal wieder Sex haben sollten, da hat sie mir die Türe vor der Nase zugeknallt ... das habe ich also schon probiert, falls das jemand vorschlagen wollte.

