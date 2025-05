Bild: Shutterstock

Big Ben

In der MILF-Falle

Die gute Nachricht: Meine Lust auf Sex ist zurückgekommen. Die schlechte Nachricht: Sie ist direkt in eine Sackgasse gerannt.

Für alle, die nur wegen des Sexes hier sind. Es gibt wieder Hoffnung, dass bald wieder darüber geschrieben wird. Denn: Mein Interesse daran ist zurück.

FINALLY!

Gerade rechtzeitig auf den Sommer ist mein Testosteronspiegel angestiegen. Ich bin ready für den Rebound-F*ck. Ready für eine Sommer-Affäre. Ready für alles.

Leider habe ich ein paar Kilo zugenommen in meiner Ich-meide-die-Welt-Phase. Hilft jetzt nicht so für mein Comeback, aber Hanna sagt immer, Frauen sei es egal, wenn Männer bisschen Bauch haben, und bei mir würde man das eh nicht sehen, weil ich so gross sei. Ich weiss nicht, ob sie das nur sagt, damit ich mich besser fühle.



Ich gehe nun jedenfalls dreimal die Woche ins Gym. Neue Gewohnheiten und so. Big Ben 2.0.

Und, Leute, was mir auffällt, und vermutlich fällt mir das nur auf, weil ich so lange nicht mehr im Gym war: Der Frauenanteil bei den Geräten und Freihanteln, eigentlich überall im Gym, der hat sich verdreifacht! Und fuck, sind die alle fit und hot! Wäre das also der perfekte Ort, wo ich auf meinen Rebound-F*ck, meine Sommer-Affäre, mein You-name-it treffe? Absolut! Bin ich zu schüchtern, im Gym irgendjemanden anzusprechen? Absolut!

Ich bin eher so der Ich-lasse-die-Frauen-auf-mich-zukommen-Typ. Ausser, ich bin stockbesoffen. Aber im Gym ist man ja bekanntlich nüchtern. Folglich wird da nichts passieren. Das heisst, vielleicht kann ich ja mal die Reichweite dieser Plattform zu meinen Gunsten nutzen …

Liebe Frauen, wenn ihr einen grossen Typen im Gym seht, ich trage immer ein dunkelblaues oder schwarzes T-Shirt, meine Haare sind aktuell zu lang, sie gehen bis über die Ohren, Hanna findet sie perfekt so, aber ich weiss, sie sind zu lang, sie sind braun, was natürlich nichts hilft, da die meisten Haare braun sind, jedenfalls, wenn ihr so jemanden seht, Männer, ich arbeite hier für euch mit, wenn ihr Single seid, tragt einfach immer ein schwarzes oder dunkelblaues T-Shirt, jedenfalls: Sprecht mich an, liebe Frauen! Wirklich, da müsst ihr nicht schüchtern sein. Alle Drinks des ersten und der nächsten sieben Dates gehen auf mich. Ehrenwort.

So.

Wie gesagt, ich habe es lieber, wenn Frauen auf mich zukommen. Das Glück: Das passiert auch relativ oft. Leider jedoch meist berufsbedingt.

Wie ihr wohl mittlerweile wisst, verdiene ich mein Geld damit, jungen Menschen Dinge beizubringen, die ihnen vielleicht, vielleicht auch nicht im Leben helfen werden. In meinem Fall sind es sehr kleine Menschen, weshalb ich mein Gebeibringe doch ziemlich sinnvoll finde. Ohne Schreiben und Lesen wird das Leben sehr Siri-lastig. Diese kleinen Menschen haben Eltern und diese Eltern müssen immer mal wieder auf mich zukommen. Und hier sind wir bei meinem Glück oder eben meinem Problem.

Die hotte MILF

Seit einem Monat gibt es einen neuen kleinen Menschen, dem ich etwas beibringen muss. Der hat eine Mutter, die ist Single. Glaube ich zumindest. Es gibt jedenfalls nur die Mutter. Der Vater ist nie ein Thema. Die Mutter ist sehr jung. Zehn Jahre jünger als ich. Das weiss ich, weil sie erzählt hat, dass sie den Sohn mit zwanzig bekommen hat. Die Mutter ist zudem: sehr, sehr, sehr hot.

Vermutlich ist sie hauptverantwortlich, dass mein Testosteronspiegel wieder angestiegen ist. Was wir gut finden. Nur leider gibt es den MILF-Kodex. Never date them. Macht man einfach nicht.

Was ich mich nun frage: Wie wäre es, wenn ich sie ausserhalb meines Jobs kennenlernen würde? Zum Beispiel im Gym? Und sie würde mich ansprechen, während ich einen Kettleball schwinge? Gelten dann die gleichen Regeln? Muss ich zuerst rausfinden, ob sie wirklich Single ist oder einfach nicht mehr mit dem Vater des Kindes zusammen? Ist es besser, ich weiss es nicht, damit ich mich nicht in eine blöde Situation manövriere?

Und: Warum bin ich nicht Gym-Lehrer aka Fitness-Instruktor geworden? Das wäre Win-Win in alle Richtungen.

So long,

Ben

