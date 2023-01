Bei Facebook und Instagram wackelt das Nippel-Verbot

Facebook reagierte in einer ersten Stellungnahme positiv auf das Urteil des Oversight Boards. Für die beiden Social-Media-Plattformen, die bei der Beurteilung von heiklen Inhalten stark auf künstliche Intelligenz setzen, tut sich allerdings ein Feld von Schwierigkeiten auf. Seit Jahren versuchen sie – mir mehr oder weniger Erfolg – nicht zu sehr in die Schmuddelecke abzudriften. Eine freizügigere Nippel-Regel würde das Fundament dieser Bestrebungen untergraben.

In einem Schreiben vom 17. Januar verurteilt das Oversight Board nun die Verhaltensweise von Facebook in den beiden Fällen der Trans- und Non-Binären-Personen: «Das Vorgehen basiert auf einer binären Sicht der Geschlechter und einer Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Körpern. Die Restriktionen und Ausnahmen für weibliche Nippel sind umfangreich und verwirrend. Zusätzlich schafft dieser Ansatz Unklarheiten, wie die Regeln für intergeschlechtliche Personen, Non-binäre- und Transmenschen anzuwenden sind.»

Mit dieser Art von Diskriminierung soll bei Meta, sprich Facebook und Instagram, nun Schluss sein. Das hat das «Oversight Board» des Konzerns am 17. Januar entschieden. Dieses Gremium ist eine Art unabhängiges oberstes Gericht für Inhalts-Moderationen. Es wurde 2018 von Mark Zuckerberg nach einem Besuch eines Harvard-Professors geschaffen. Es schafft anhand von Präzedenzfällen Klarheit, wie Facebook und Instagram mit sensiblen Inhalten umzugehen haben. So beschäftigte sich das Oversight Board zum Beispiel auch mit der zwischenzeitlichen Sperrung von Donald Trump bei Facebook – und bestätigte das initiale Vorgehen. Seine Mitglieder sind gestandene Persönlichkeiten aus der Politik, dem Anwaltswesen und dem Journalismus. Zu den drei Co-Vorsitzenden gehört etwa die ehemalige dänische Premierministerin Helle Thorning-Schmidt.

