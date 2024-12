Kandidaten und Gagen: Alles zum Dschungelcamp 2025

Sonja Zietlow und Jan Köppen halten nach den kommenden Dschungel-Dramen Ausschau. Bild: rtl

Gäste und Gagen: Alles, was du zum Dschungelcamp 2025 (eigentlich gar nicht) wissen willst

Für Freunde des Trash-TV folgen nach Weihnachten prompt die nächsten Feiertage: Im Januar wird die neue Staffel von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus» ausgestrahlt.

Wir beantworten für dich die 4 drängendsten (!) Fragen:

Wann geht es los?

Am 24. Januar! Für Früh-Zubettgeher gibt es ausserdem eine weitere frohe Botschaft: Die Show der Intrigen und Igitt-Prüfungen wird künftig schon um 20.15 Uhr ausgestrahlt. In den Jahren zuvor musste sich das Publikum jeweils bis 22.15 Uhr gedulden.

Wer macht mit?

Der Sender will es, was die Kandidaten-Liste anbelangt, spannend machen. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden zu «gegebener Zeit noch bekannt gegeben», heisst es bei RTL.

In der deutschen Medienlandschaft will man aber schon ganz genau wissen, wer bald seine Koffer für den australischen Busch packt. Laut Insider-Informationen sind dieses Jahr folgende A-bis-Z-Promis am Start:

Lilly Becker, Model und Ex-Frau von Boris Becker

Bild: imago

Olympiastar Jürgen Hingsen (Der war auch mal bei «Let's Dance».)

Bild: AP

90er-Jahre-GZSZ-Star Nina Bott (Ja, «Cora»)

Bild: DPA

Sängerin und Stefan-Mross-Ex Anna-Carina Woitschack

Reality-Star und Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc

GZSZ-Star Timur Ülker

«Love Island»-Star und «Temptation Island»-Ex-Kandidat Yasin Mohamed

«Sommerhaus»-Teilnehmer Maurice Dziwak

Willi Herrens Tochter Alessia Herren (auch bekannt aus dem «Sommerhaus der Stars»)

«Sommerhaus»-Gewinner Sam Dylan

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest (und die Frau von Eric Stehfest, bekannt aus der vorherigen Dschungelcamp-Staffel)

Reality-Star Eva Benetatou

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss

Auffallend hoch ist dieses Jahr die Zahl der Reality-TV-Sternchen. Diese mögen zwar nicht jedem ein Begriff sein, sie wurden aber gewiss sorgfältig ausgewählt: Allesamt fielen sie in den bisherigen Shows (etwa im «Sommerhaus der Stars») mit ihrer konfliktfreudigen Art auf, die auch im Dschungelcamp für massig Zündstoff sorgen dürfte.

Oder wie Sam Dylan selbst sagt:

Moderiert wird die Dschungel-Sause auch dieses Mal von Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Wer verdient wie viel?

Wie «Bild» wissen will, soll das meiste Geld für die Teilnahme an der Show Lilly Becker bekommen. Laut dem Blatt soll die Ex-Frau von Tennislegende Boris mehr als 300'000 Euro für ihren Auftritt kassieren. Ex-GZSZ-Star Nina Bott soll 100'000 Euro bekommen und Jürgen Hingsen 200'000 Euro. Alle anderen sollen für 30'000 bis 80'000 Euro unterschrieben haben.

Und ... Dr. Bob?

... ist auch in der 18. Staffel «Ich bin ein Star – holt mich hier raus» mit von der Partie. Hurra!

