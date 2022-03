Marius kann (leider) einpacken: Dieser Song wird den ESC gewinnen

Kennst du Kalush Orchestra?

Und? Kalush Orchestra? Schon gehört? Kal-WAS? Ja, das ist doch diese Band, die am ESC teilnimmt! Logisch, die kenn ich seit Jahren.

Nein, seit Jahren kennst du sie ganz sicher nicht. Kalush Orchestra ist eine Band, die erst 2019 gegründet wurde. Im Mai nimmt sie am ESC in Turin teil. Der Song heisst «Stefania». Und du wirst vermutlich noch einiges von der Band und ihrem Song hören. Denn Kalush Orchestra geht für die Ukraine an den Start und ist laut internationalen Buchmachern derzeit der grosse Favorit auf den Sieg.

Der Anbieter Unibet etwa bot am Montag die Siegquote 2 an, zahlt also bei 10 Euro Einsatz im Falle eines Sieges der Ukraine 20 Euro aus. Dass die Quote der Buchmacher einiges über den ESC-Ausgang verrät, zeigen nur schon die letzten beiden Finals. Sowohl 2019 (Sieger: Holland) als auch 2021 (Italien) lagen sie mit ihrer Prognose, wer den Siegt holen würde, richtig.

Dass die Ukraine bei den Buchmachern nun grosser Favorit ist, ist kein Zufall. Die Wettanbieter prognostizieren nach der Invasion Russlands in der Ukraine eine Solidaritätsbekundung Europas gegenüber der angegriffenen Ukraine.

Gestützt wird dies auch mit dem Fakt, dass die Kalush Orchestra noch Mitte Februar in einem Gesamtranking einiger Buchmacher erst im Mittelfeld positioniert war.

Der ESC ist schon jetzt stark vom Ukraine-Krieg geprägt. So rückte die ukrainische Band Kalush Orchestra für die ursprüngliche Kandidatin Alina Pash nach. Hintergrund waren offene Fragen zu einer Reise der Sängerin auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Jahr 2015. Russland wurde nach der Invasion in die Ukraine durch den ESC-Veranstalter – das ist der Senderverbund EBU (Europäische Rundfunkunion) – vom diesjährigen Song Contest ausgeschlossen.

Auf dem zweiten Platz sehen die Wettanbieter Mahmood & Blanco (Siegquote 4.25), die in Turin mit ihrem Song «Brividi» das Gastgeberland Italien vertreten. Die Sänger gewannen im Februar das traditionelle Musikfestival von Sanremo – und haben laut der Buchmacher Chancen, den Erfolg von Måneskin zu wiederholen. Die Band hatte 2021 erst das Festival in Sanremo und dann auch den Eurovision Song Contest gewonnen.

Auf Platz 3 lag Schwedens Starterin Cornelia Jakobs, die mit dem Song «Hold Me Closer» ins Rennen geht (Siegquote 8).

Und die Schweiz? Auch die wird es gegen die Ukraine schwer haben. Marius Baer mit seinem Song «Boys Do Cry» befand sich am Montag unter den insgesamt 40 Nationen, die mittlerweile alle ihren ESC-Beitrag gemeldet haben, auf Platz 19.

(meg, mit Material der sda/dpa)