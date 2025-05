Zürich landete auf Platz 2 beim «Happy City Index 2025». Bild: KEYSTONE

Diese Schweizer Stadt zählt zu den glücklichsten der Welt

Der «Happy City Index 2025» ermittelt, in welchen Städten die Menschen am glücklichsten sind. Auch eine Schweizer Stadt gehört zu den Spitzenreitern.

Der «Happy City Index» bewertet jedes Jahr die Städte, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner am glücklichsten sein sollen. Auch für 2025 hat das Londoner Institute of Quality of Life wieder eine Liste herausgebracht.

Bewertet wurden weltweit über 250 Städte in sechs Kategorien, die alle zu gleichen Teilen für die Gesamtwertung zählten. Diese Kategorien sind:

Bürger

Regierungsführung

Umwelt

Wirtschaft

Gesundheit

Mobilität

Innerhalb dieser Kategorien wurden insgesamt 26 Unterkategorien herangezogen, darunter beispielsweise die Verfügbarkeit von Grünflächen, Bildungssysteme oder Zugang zu kulturellen Einrichtungen wie Bibliotheken. Dieses Jahr kamen zudem noch Faktoren wie psychische Gesundheit, Sicherheit, Ernährung und Work-Life-Balance dazu.

Für die Analyse dienten öffentlich zugänglichen Daten, Expertenanalysen und Aussagen der Bevölkerung.

Zürich auf dem zweiten Platz

Mit 993 Punkten belegt Zürich den zweiten Platz der Liste. Damit wurde der erste Platz nur knapp verpasst. Spitzenreiter war die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit 1039 Punkten. Auf dem dritten Platz landete die asiatische Stadt Singapur.

Die Kategorien, die bei Zürich besonders gut ankamen, waren Bürger (256 Punkte) und Regierungsführung (185 Punkte). Dies weist auf eine stabile Beteiligung der Bevölkerung sowie eine transparente und fruchtbare Stadtverwaltung hin.

Auch bei Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft konnte Zürich punkten. Gründe seien unter anderem gepflegte Parks sowie die beständigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Verbesserungsbedarf gebe es jedoch bei der Mobilität, die in der Bewertung nur 80 Punkte bekam. Mit Zürichs vielen Verkehrsberuhigungs- und Veloförderprogrammen könnte dies in den kommenden Jahren jedoch besser bewertet werden.

Genf landete auf Platz 20. Bild: KEYSTONE

Neben Zürich sind auch Genf (Platz 20 mit 883 Punkten) und Basel (Platz 47 mit 806 Punkten) in den Top 50 vertreten. Bei beiden Städten wurden die hohe Lebensqualität, die gute Gesundheitsversorgung und die internationale Offenheit positiv bewertet.

Das ist die Top 10

Kopenhagen Zürich Singapur Aarhus Antwerpen Seoul Stockholm Taipei München Rotterdam

